Gerardo Muria: “La descentralización es llevar inversión, servicios y oportunidades a cada localidad del departamento”

El titular del área de descentralización de la intendencia dialogó con la diaria sobre el presupuesto y la apuesta que es la de fortalecer el funcionamiento de los municipios.

La descentralización es uno de los ejes en los que la Intendencia de Paysandú busca consolidar su gestión durante los próximos cinco años. El objetivo es, según el titular del área de descentralización, acercar servicios, infraestructura, cultura y oportunidades a las localidades del interior.

Se está en proceso de renovar maquinaria, incorporar personal y coordinar políticas que mejoren la calidad de vida de unas 25.000 personas que viven fuera de la capital departamental. Su director, Gerardo Muria, repasó los principales desafíos de la gestión y las prioridades para el quinquenio en diálogo con la diaria.

El presupuesto quinquenal aprobado representa una herramienta fundamental para continuar profundizando un proceso que, según afirmó, debe medirse no solamente por los recursos propios de la Intendencia, sino también por los fondos nacionales destinados al desarrollo del interior.

“Hay un crecimiento de las inversiones para el interior y eso nos deja conformes”, señaló, recordando que durante la negociación presupuestal se trabajó intensamente para evitar una redistribución de recursos que hubiera perjudicado a municipios ya consolidados.

Muria calificó como muy positiva para el departamento el hecho de sumar recursos para los nuevos municipios de Cerro Chato y El Eucalipto.

Uno de los principales cambios impulsados por la actual administración es la renovación del parque de maquinaria destinada a los municipios. Durante años, explicó el jerarca, la práctica habitual consistía en enviar al interior equipos que ya habían cumplido gran parte de su vida útil en la ciudad, generando mayores costos de mantenimiento y frecuentes interrupciones del servicio.

“Se cambió esa lógica y hoy prácticamente todos los municipios cuentan con equipos viales propios y nuevos”, destacó. Retroexcavadoras, motoniveladoras, camiones y otra maquinaria pesada forman parte de una inversión que busca brindar mayor autonomía a los gobiernos locales y permitir una respuesta más rápida a las demandas de caminería rural, mantenimiento urbano y obras públicas.

Sin embargo, el director aclaró que incorporar maquinaria también implica asumir mayores costos de funcionamiento. “No alcanza con comprar una motoniveladora nueva. Hay que asegurar combustible, mantenimiento y personal capacitado para manejarla”, explicó.

Más funcionarios para responder las necesidades locales

Otro de los ejes de la gestión es la incorporación de nuevos funcionarios mediante concursos específicos para cada municipio. La Intendencia optó por realizar llamados independientes, permitiendo que los vecinos de cada localidad puedan postularse y competir por los cargos disponibles.

Los procesos son supervisados por gestión humana, mientras que los alcaldes participan como veedores para garantizar la transparencia. Muria explicó que la prioridad fue seleccionar personas con experiencia en maquinaria vial y conocimientos básicos de mecánica, una decisión que ya ha dado resultados positivos.

Como ejemplo mencionó el caso de Porvenir, donde los nuevos funcionarios comenzaron a trabajar inmediatamente y lograron resolver pequeñas reparaciones que anteriormente debían derivarse a talleres externos.

La incorporación de personal responde además a una realidad propia del interior, donde los trabajadores cumplen múltiples funciones. “Un mismo funcionario puede estar haciendo caminería un día y al siguiente participar de tareas de limpieza, recolección o incluso colaborar en el cementerio de la localidad”, señaló.

Salud y saneamiento: respuestas esperadas durante años

Entre los temas abordados durante la entrevista, Muria destacó la instalación de un médico en Gallinal, una demanda histórica de los vecinos. Recordó que la Intendencia había acondicionado una vivienda para ese fin durante el período anterior, aunque el proyecto no pudo concretarse por distintas razones administrativas.

“Lo importante es que finalmente el servicio llegó y que los vecinos hoy cuentan con esa atención”, afirmó. También valoró la futura implementación del SAME, que inicialmente funcionará en la ciudad y que, según expresó, debería extenderse progresivamente al resto del departamento.

Para el director, una vez que estos servicios comienzan a funcionar resulta muy difícil retroceder, ya que la propia comunidad exige su continuidad y mejora.

En materia de infraestructura, destacó especialmente el avance de las obras de saneamiento en Quebracho y Guichón, consideradas una reivindicación histórica para ambas localidades.

Recordó que Quebracho llevaba más de siete décadas reclamando esa inversión y que el proyecto finalmente no solo se concretará, sino que contará con un alcance superior al previsto inicialmente.

La descentralización no se limita a la infraestructura y los servicios básicos. La Dirección también impulsa una agenda cultural en coordinación con otras áreas de la Intendencia.

En ese marco surgió el programa Descentralizarte, una propuesta que llevará espectáculos, bibliotecas móviles, exposiciones y actividades educativas a las distintas localidades del interior.

Entre las iniciativas previstas figura una muestra itinerante de muñecas y muñecos con vestimenta histórica, acompañada por material didáctico para trabajar con escuelas, además de talleres y actividades de promoción de la lectura.

A esto se suma “Vengo y Voy con la Cultura”, un programa que busca identificar y dar visibilidad a artistas, artesanos, escritores, músicos y creadores del interior, generando espacios para que puedan exhibir su trabajo en otros puntos del departamento.

“Muchas veces uno recorre un pueblo y descubre un enorme talento que permanece invisible. Queremos generar oportunidades para que ese trabajo llegue a más gente”, explicó.

Para Gerardo Muria, la función de la Dirección de Descentralización es actuar como un nexo permanente entre los municipios, los alcaldes, los consejos municipales y las distintas reparticiones de la Intendencia.

Esa coordinación abarca desde obras viales hasta actividades culturales, programas sociales, defensa del consumidor y centros de cercanía que funcionan en convenio con el Correo Uruguayo.

El objetivo, sostiene, es que vivir en el interior no implique menos oportunidades ni menor acceso a servicios públicos. “Descentralizar es estar presentes, escuchar las necesidades de cada localidad y trabajar para que el desarrollo llegue a todos los rincones de Paysandú”, resume Muria, convencido de que ese camino será una de las principales prioridades del quinquenio.