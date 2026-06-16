MGAP refuerza vigilancia para evitar el ingreso de una enfermedad que podría devastar la citricultura nacional

Recordó la importancia de detectar tempranamente el HLB, considerada la enfermedad bacteriana más destructiva para los cítricos.

La citricultura uruguaya se mantiene en alerta ante la amenaza del Huanglongbing (HLB), una enfermedad bacteriana considerada la más destructiva para los cítricos a nivel mundial. Ante este escenario, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) reiteró la importancia de la vigilancia permanente y de la detección precoz de posibles casos para evitar consecuencias que podrían ser devastadoras para el sector.

Según datos oficiales, los cítricos constituyen el principal rubro frutícola de exportación del Uruguay. La actividad ocupa unas 15.000 hectáreas, principalmente en los departamentos del litoral, y genera alrededor de 16.000 puestos de trabajo. De ese total, cerca del 60% corresponde a tareas desarrolladas en las chacras, mientras que el resto se desempeña en el área industrial. La facturación anual del sector ronda los 100 millones de dólares.

Con el objetivo de preservar esta actividad estratégica, el MGAP mantiene activo desde hace años el Programa Nacional de Vigilancia contra el HLB. La iniciativa busca monitorear permanentemente la situación sanitaria de las plantaciones comerciales, viveros y plantas hospedantes ubicadas tanto en áreas urbanas como rurales, verificando la eventual presencia de la enfermedad o de su insecto vector.

Una amenaza para toda la cadena productiva

Desde la cartera se advierte que el HLB tiene la capacidad de arruinar por completo la citricultura de un país. La enfermedad se transmite mediante un insecto vector o a través del traslado de plantas y materiales vegetales infectados, por lo que la detección temprana resulta fundamental para evitar su propagación.

“El HLB es la enfermedad bacteriana más destructiva de los cítricos y puede arruinar por completo la citricultura del país, provocando graves consecuencias socioeconómicas”, señala el ministerio.

Por esa razón, las autoridades solicitan especial atención a una serie de síntomas que pueden indicar la presencia de la enfermedad. Entre ellos, se encuentran ramas con tonalidades amarillentas o secas, hojas con manchas irregulares y asimétricas de color amarillo pálido, nervaduras engrosadas —especialmente la central— y frutos deformados.

Otra señal de alerta puede detectarse al cortar el fruto y observar sus semillas. Si presentan un aspecto arrugado o vacío, sin contenido aparente, se recomienda comunicar la situación a las autoridades competentes.

En caso de confirmarse un diagnóstico positivo, se activará el Plan de Contingencia diseñado para evitar el establecimiento y la dispersión de la enfermedad. Las medidas fitosanitarias correspondientes estarán a cargo de la Dirección General de Servicios Agrícolas.

Uruguay trabaja en la prevención del HLB desde hace más de una década. En 2010 se implementó el Programa de Saneamiento de Material de Propagación de Cítricos y el Programa de Producción y Certificación de Materiales de Propagación, que establecen la producción obligatoria de plantas bajo mallas a prueba de insectos vectores y sistemas de trazabilidad para garantizar la sanidad vegetal.

Posteriormente, mediante la Resolución Nº 1398/021, el MGAP fortaleció la estrategia de prevención convocando a los gobiernos departamentales, la Universidad de la República, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para integrar y colaborar con el programa nacional de vigilancia.

Canales de denuncia

El ministerio exhorta a productores, técnicos y ciudadanos a informar cualquier sospecha de presencia del HLB o de su insecto vector. Para ello se encuentra habilitado el correo electrónico [email protected], además de las líneas telefónicas 2309 8410 (interno 116) y 4732 8054.

También se pueden realizar consultas o denuncias en las oficinas de la Dirección General de Servicios Agrícolas, ubicadas en Millán 4703 esquina Sayago, en Montevideo, o en la sede regional del litoral, en calle Delgado 35 de la ciudad de Salto. La prevención y el monitoreo constante continúan siendo las principales herramientas para proteger una actividad que constituye uno de los pilares de la producción frutícola y de las exportaciones uruguayas.