Seis meses sin respuestas: la familia de José Méndez reclamó justicia frente a Fiscalía y el Juzgado

El trabajador municipal murió tras ser embestido por una camioneta conducida por un joven con 2,8 gramos de alcohol en sangre que huyó del lugar.

A seis meses de la muerte de José Méndez, el trabajador municipal de 61 años que perdió la vida tras ser atropellado por un conductor alcoholizado en la ruta, su familia se movilizó frente al Juzgado y la Fiscalía de Paysandú para exigir avances en la investigación y reclamar justicia.

Sus familiares denuncian demoras en la investigación y temen que el caso quede impune. La concentración se realizó el pasado lunes 15 de junio y reunió a familiares, amigos, vecinos y compañeros de trabajo de Méndez, quienes manifestaron su preocupación por la falta de respuestas concretas en una causa que continúa a la espera de informes técnicos y pericias fundamentales para determinar responsabilidades.

El siniestro ocurrió en la mañana del sábado 13 de diciembre, cuando Méndez se dirigía desde Quebracho hacia su trabajo en las Termas de Guaviyú. A aproximadamente un kilómetro de la rotonda de la ruta 3, fue embestido desde atrás por una camioneta conducida por un joven de 28 años que, según la investigación, manejaba con 2,8 gramos de alcohol en sangre.

Tras el impacto, el conductor no prestó asistencia a la víctima, arrastró la motocicleta varios metros y se dio a la fuga. Horas después, un familiar lo entregó en la seccional policial de Chapicuy. Méndez circulaba con todos los elementos de seguridad exigidos, incluyendo casco y chaleco reflectivo.

Actualmente, el conductor se encuentra formalizado por un plazo de 180 días y cumple medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país, fijación de domicilio, impedimento de contacto con la familia de la víctima y monitoreo mediante tobillera electrónica. Dichas medidas se extienden hasta después de la feria judicial menor.

“El dolor sigue a flor de piel”

Durante la movilización, los familiares expresaron públicamente su frustración por la lentitud del proceso. “El tipo sigue suelto y nadie nos da respuestas. Ya pasaron seis meses”, manifestó Romina Méndez, hija de la víctima. Explicó que aún faltan incorporar al expediente informes de Policía Científica y pericias forenses, elementos considerados claves para que la investigación avance.

“Hoy reclamamos justicia y respuestas. Queremos que el caso de nuestro padre no quede en vano. Vinimos a buscar una explicación”, agregó.

La viuda de Méndez, Alba Córdoba, no pudo contener la emoción al recordar el impacto que la pérdida provocó en la familia. “Cuando llegan sus nietos buscándolo y preguntando por él, no sabemos qué hacer. La justicia se nos hace difícil. Él era el pilar de la casa y necesitamos respuestas”, expresó entre lágrimas.

Córdoba destacó además el respaldo recibido por la comunidad de Quebracho. “Era una persona muy querida. Hoy nos acompañan compañeros de trabajo, vecinos y amigos. La gente se ha portado de una forma increíble con nosotros. El apoyo ha sido enorme. Lo único que pedimos es justicia.”

La abogada de la familia, Gabriela Gaona, señaló que existe un testigo presencial que fue quien asistió a Méndez tras el accidente.

“Venía circulando unos 500 metros detrás y observó cuando la camioneta responsable se retiraba del lugar. También declaró que el conductor se desplazaba a alta velocidad”, indicó.

La profesional valoró el trabajo realizado hasta ahora por el fiscal Joaquín Suárez, quien actualmente se encuentra de licencia, aunque reconoció la preocupación de la familia por las demoras.

“Estamos esperando resultados toxicológicos y relevamientos de Policía Técnica que deben procesarse en Montevideo. Son procedimientos que suelen llevar tiempo, aunque entendemos perfectamente la ansiedad y el reclamo de los familiares”, explicó. ¿Habrá prisión?

Respecto al desenlace judicial del caso, Gaona señaló que la eventual condena dependerá de la calificación jurídica definitiva que adopte la Fiscalía. “Si se entiende que existió dolo eventual, las posibilidades de una pena de prisión son altas. En cambio, si la tipificación termina siendo homicidio culpable, probablemente se apliquen medidas sustitutivas, especialmente porque el imputado no tiene antecedentes penales”, sostuvo.

No obstante, la abogada consideró que, dadas las circunstancias del hecho —el alto nivel de alcohol en sangre, la fuga y la omisión de asistencia a la víctima—, “es probable que el conductor termine siendo condenado a una pena de prisión”.

Mientras la investigación continúa, la familia de José Méndez insiste en que el paso del tiempo no ha mitigado el dolor ni la necesidad de obtener respuestas. “No queremos venganza”, remarcan. “Queremos justicia”.