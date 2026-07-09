Avenida Los Iracundos entra en una nueva etapa con una transformación integral de la costa

La Intendencia de Paysandú avanza en una intervención de 600 metros que dará continuidad al Master Plan de OMA.

Las obras de remodelación de la Avenida Los Iracundos es una intervención considerada estratégica dentro del proceso de transformación de la zona costera y que forma parte de la continuidad del Master Plan diseñado por la firma OMA (Office for Metropolitan Architecture). Las mejoras son de infraestructura, movilidad, accesibilidad y espacios públicos que buscan fortalecer el vínculo de la ciudad con el río.

En la mañana del martes el intendente Nicolás Olivera recorrió los trabajos junto al director general de Obras, Manuel de Souza, y el equipo técnico responsable de la ejecución del proyecto, que comprende aproximadamente 600 metros entre el exparador Angelina —punto donde finaliza Senderos del Río— y la calle Ayuí.

Durante la recorrida, De Souza destacó que se trata de una obra clave para consolidar la planificación urbana impulsada en los últimos años. “Es una obra importante y estratégica porque es la continuidad del Master Plan de OMA. Esto afianza todo el trabajo que venimos desarrollando en la zona costera” expresó.

OMA fue el estudio internacional de arquitectura y urbanismo que contrató la Intendencia de Paysandú en 2022 por un millón de dólares para diseñar un plan maestro para valorizar la costa sanducera.

El jerarca explicó que la intervención supone una profunda renovación de la avenida, donde se emplaza el predio ferial de la Semana de la Cerveza, para compatibilizar el funcionamiento del principal evento del departamento con infraestructura moderna y adecuada para el resto del año.

Las mejoras incluyen la actualización completa de las instalaciones eléctricas, la reorganización de la circulación vehicular y peatonal, además de una nueva configuración del espacio público.

Uno de los principales cambios será el ensanche de las veredas, siguiendo el concepto urbanístico implementado en Senderos del Río. El proyecto incorporará vegetación autóctona, nuevas áreas de permanencia y una circulación vehicular más ordenada.

La avenida pasará a tener un único sentido de circulación, de norte a sur, lo que permitirá ampliar los espacios destinados al peatón y mejorar la seguridad. Además, se construirá una ciclovía que recorrerá todo el trazado de la avenida, integrándose al sistema de movilidad de la costa, junto con nuevas áreas de estacionamiento para vehículos.

“Lo importante es que va a ser un espacio más para permanecer que para transitar” afirmó De Souza, quien agregó que uno de los objetivos centrales es mejorar sustancialmente el acceso a la playa. En ese sentido, explicó que los dos accesos existentes, actualmente poco visibles, serán jerarquizados mediante una intervención paisajística que los conectará a través de una explanada de contemplación orientada hacia el río.

Reforzar el vínculo de Paysandú con el río

Desde la Intendencia fuentes consultadas dijeron a la diaria que esta obra representa un nuevo paso en el proceso de recuperación y puesta en valor de la costa sanducera.

“Es una obra muy importante y estratégica porque le da continuidad a todo lo que hemos venido trabajando en estos años en la relación de la ciudad con el río, con la playa y con la costa”, sostuvo el director general de Obras.

Además, remarcó que el propósito de la intervención es seguir fortaleciendo la integración de Paysandú con su principal patrimonio natural. “Lo más importante es continuar cambiando y potenciando la relación de la ciudad con el río para que esté verdaderamente de cara al río”, detalló.

Es necesario puntualizar que no hay una fecha de finalización estipulada de las obras.