Centro Comercial e Industrial de Paysandú agudiza el ingenio para mejorar las ventas para el día del padre

Una dinámica Comisión Directiva trabaja con denuedo para dinamizar el comercio local y obtener beneficios para sus afiliados.

7 de julio de 2026 - Menos de 1 minuto de lectura

La presidenta del Centro Comercial e Industrial de Paysandú Belén Capurro confirmó a la diaria que desde este jueves y hasta el sábado inclusive, los comercios implementarán importantes descuentos por el día del padre.

El viernes no se pagará estacionamiento tarifado. Un apoyo concreto de la Intendencia. Por otra parte, desde hace unos días, el Ministerio del Interior, retomó el patrullaje a pie por las principales arterias del centro

“No es un sorteo más” señala la presidenta. “Es una campaña colectiva donde los comercios construyen juntos el gran premio final”.

El Centro Comercial le informó a sus socios que al participar en el armado del sorteo tendrán “presencia en redes sociales y en FM, perifoneo por toda la ciudad y publicidad en la pantalla led ubicada en 18 de julio y Zorrilla de San Martín”.

Por otra parte “podrán mostrar su producto o servicio como parte del Gran Cofre de Papá, con videos de cada comercio que sume regalos”.

Vamos por el Cofre

Capurro informó que “las personas que realicen compras en los comercios adheridos podrán registrarse mediante el sistema habitual de QR. Al completar sus datos quedarán participando del sorteo”.

Cinco finalistas seleccionados tendrán la posibilidad de “abrir el cofre” que estará rebosante de obsequios. Como es de suponer, “la persona cuya llave abra el cofre será la ganadora de los premios contenidos en él”.