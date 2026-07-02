Policía retomó patrullaje a pie en el centro de la ciudad de Paysandú tras reclamo del Centro Comercial e Industrial

En la última Semana de la Cerveza no hubo delitos, informó la jefatura.

El Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP) agradeció el “compromiso de las autoridades” y además considera que “es el inicio de una nueva etapa de servicio y compromiso con nuestra sociedad”.

En Semana de Turismo el operativo había sido exitoso y por tal motivo la institución que nuclea a los comerciantes e industrias de Paysandú había reclamado su continuidad. La Jefatura de Policía había desplegado un amplísimo operativo que incluyó uso de tecnología, patrullaje “a pie” en el centro de la ciudad y utilización del Centro de Comando Unificado desde un móvil.

El jefe de Policía, comisario general Alejandro Sánchez, le dijo a la diaria que “fue innovador contar” con esta tecnología que posibilitó “visualizar todas las cámaras del departamento”. En la semana, según Jefatura, no se verificaron delitos.

El CCI, tras el exitoso dispositivo, solicitó su continuidad, entre otros reclamos. Desde Jefatura se había informado a la gremial que el dispositivo “no se podía sostener todo el año por un tema de logística y recursos humanos”.

El mismo día en que estuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, en Pueblo Gallinal, el 23 de junio, se les daba el alta a 34 funcionarios policiales, 23 hombres y 11 mujeres. 24 fueron asignados a Jefatura y 11 al Instituto de Rehabilitación.

La incorporación posibilitó que, desde la semana pasada, en dupla, se reincorporara en forma permanente el patrullaje en el centro de la ciudad.

Desde el CCIP, felicitaron “a las y los egresados del curso de formación de agentes [...], que marca el inicio de una nueva etapa de servicio y compromiso con nuestra sociedad”.

Tras la puesta en funcionamiento del patrullaje “pie a tierra”, la agremiación de los comerciantes e industriales manifestó públicamente que “valoramos especialmente el fortalecimiento de la presencia policial en nuestras calles, una medida que contribuye a generar mayor tranquilidad para comerciantes, trabajadores y toda la comunidad”.

El CCIP agradeció el “compromiso de las autoridades y de todos quienes hicieron posible esta incorporación, dando respuesta a una necesidad ampliamente compartida por nuestra sociedad”.