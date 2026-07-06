Jornada de mucha emoción: se firmaron diez escrituras de barrios IC

En la tarde de hoy se firmaron diez nuevas escrituras de diferentes barrios IC del departamento.

La instancia celebrada en la sala Acquistapache de la intendencia de Paysandú permitió que familias que esperaban desde hace más de 40 años pudieran avanzar en la regularización de su situación nominal, un paso clave en la consolidación de la seguridad jurídica de sus hogares.

En esta oportunidad se firmaron tres escrituras correspondientes al barrio IC 10, con compromisos de compraventa originales que van desde el año 1982 y 1990, una escritura de los barrios IC 13, IC 15, IC 16, IC 20, IC 35, IC 36 y una restante del IC 41 de Guichón.

Estas firmas se enmarcan en un convenio entre la intendencia y la Agencia Nacional de Viviendas, que tiene el objetivo de realizar la regularización catastral de predios donde fueron construidos los complejos IC en Paysandú.

Este tipo de procesos que suelen requerir coordinación técnica y administrativa apuntan a ordenar la documentación de cada propiedad y dejarla al día en lo registral.

Algunas de las familias esperaron más de 40 años para llegar a esta instancia, por lo que la emoción tras la firma fue imposible de ocultar.

Cabe recordar que los barrios IC fueron creados a partir de un convenio entre la intendencia y el entonces Banco Hipotecario del Uruguay.

En ese esquema, la intendencia aportaba la tierra, el banco otorgaba el crédito y los participantes contribuían con la mano de obra, un formato que impulsó el acceso a la vivienda y dio lugar a complejos que hoy forman parte de la trama urbana sanducera.