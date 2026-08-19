Cooperativa Líber Seregni de Guichón escritura préstamo el 28 de agosto en Montevideo

Por primera vez, la ciudad del interior tendrá un edificio de cinco pisos con ascensor y albergará 29 familias.

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Las cooperativas de la capital departamental escriturarán en la sucursal local de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). Sin embargo, estaría planteado que la Liber Seregni, de Guichón, lo haga en Montevideo con todo lo que ello implica.

La cooperativa en cuestión accedió a un terreno que era, inicialmente, de la Administración de Educación Pública (Anep) que pasó al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial (MVOT), lo que generó diversas demoras administrativas que, tras largos meses, se pudieron subsanar.

A diferencia del resto de las cooperativas del departamento, la Liber Seregni debería ir a Montevideo, en virtud que “el terreno es del ministerio” y la cooperativa accedió al mismo desde la Cartera de Inmuebles para Vivienda de Interes Social (CIVIS).

Tanto dirigentes locales de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda mutua (Fucvam) como el equipo asesor solicitaron escriturar en Paysandú.

Autoridades de la cooperativa consultadas dijeron a la diaria que “la explicación que nos dieron es que en Paysandú no hay representante del ministerio. La escritura se firma en la ANV de Montevideo, son dos tramites en realidad. Primero la compra venta en el ministerio y después la escritura como cualquier cooperativa”.

Tres años de espera, juventud y 30 meses de obra

La cooperativa Liber Seregni levantará 29 apartamentos, 20 de dos dormitorios y 9 de tres dormitorios. La cooperativa salió sorteada en agosto de 2023 pero la escritura se dilató tres años por cuestiones ajenas a la cooperativa. Básicamente, lo que demoró o atrasó la escritura fue que, el terreno pertenecía a la Anep, entonces se debió hacer el traspaso del inmueble hacia el ministerio. Recién hace un par de meses se solucionó.

“El padrón social, la mitad prácticamente son socios nuevos, debido a la larga espera muchos socios decidieron abandonar el proyecto, eso hizo que al día de hoy contemos con aproximadamente la mitad de socios muy nuevos dentro de la cooperativa, pero hay un núcleo de socios más antiguos y muy fuerte dentro de la cooperativa y eso vale destacar”, dijo a la diaria la secretaria Claudia Díaz.

“Hoy en día, el padrón social cuenta mayoritariamente con jefas de hogar con hijos, pero también hay socios jóvenes jefes y jefas de hogar sin hijos”, recordó.

Tendrá el asesoramiento del Centro cooperativista uruguayo, la dirección de obra la hará el arquitecto Gonzalo David De Lima, exdirector general de Obra de la Intendencia. Acordaron un plazo de ejecución de obra de 30 meses.

A todo esto, el movimiento cooperativo de vivienda se extiende: al complejo ya existente, Covisan 5, se suman dos nuevas cooperativas, una de ellas es la Liber Seregni, que construirá el primer edificio en altura en la ciudad.

Guichón mejora conectividad y servicios

En la zona de influencia de Guichón, el MTOP realiza obras en la ruta 4 Andrés Artigas, lo que permitirá conectar, sin mayores dificultades, está región del país con la 90 y la 26. La obra acortará los tiempos de viaje hacia y desde Tacuarembó y Rivera.

La ruta 4 es estratégica en relación a la movilidad, evacuación de la producción y vinculaciones territoriales. El Municipio la visualiza como una obra necesaria.

Martín Alvarez, alcalde del Municipio de Guichón dijo a la diaria que la Regional de Vialidad de Paysandú trabajó en el tramo que va de Andrés Pérez hasta Paso Hondo y el tramo entre Paso Hondo y la zona de El Eucalipto lo ejecuta una empresa privada. El Municipio reclama al MTOP otras complementarias.

Además, Guichón es una de las localidades que el proyecto de universalización del saneamiento llevará a que la mitad de la población cuente con este importante servicio.

En Guichón las obras de OSE permitirán 395 nuevas conexiones domiciliarias y un incremento de la red que alcanzaría a 1.100 familias.

Las obras incluyen 8.8. kms de redes colectoras y, al igual que en Quebracho, una nueva planta de tratamiento de aguas residuales de tipo intensiva terciaria que se verterán a la cuenca del río Queguay. Diez millones de dólares “enterrará” la OSE en Guichón.

La segunda ciudad de Paysandú, 119 años después de la iniciativa del estanciero Teodoro Pedro Luis Guichón, ve el crecimiento del movimiento cooperativo, mejora su conexión y extiende en saneamiento a la mitad de su ciudadanos.

Paseyro: el cooperativismo “es una forma de entender el hábitat colectiva, solidaria y que facilita la permanencia”

A todo esto, en la capital departamental, el pasado 14 de agosto la cooperativa 21 de setiembre entregó a sus socios las 35 viviendas.

La celebración, con presencia de dirigentes de Fucvam, ediles, diputados y el intendente Nicolás Olivera, ameritó el envío de una misiva de la ministra del ramo, Tamara Paseyro.

Como no pudo asistir, la jerarca expresó: “Quiero que sepan que este día es un día que celebramos desde el ministerio con la misma alegría que si estuviéramos ahí. Felicito a cada una de las familias que, con años de trabajo y compromiso colectivo, hicieron posible este logro”.

“El cooperativismo de vivienda es para este ministerio, mucho más que una forma de acceder a la vivienda. Es una forma de entender el hábitat colectiva, solidaria y que facilita la permanencia”.

En diciembre escriturará la cooperativa Coviunque de Quebracho. Mientras tantos, más de 100 familias del departamento, con distintos avances en sus proyectos, levantan sus viviendas al amparo del cooperativismo por ayuda mutua.