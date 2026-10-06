Julio Nino Pintos: “El proyecto de Colonización en Paysandú es casi tan grande como el de María Dolores”

El proyecto, ubicado en la colonia Miguel Rubino, cerca de Guichón, pasará de 900 a 2.500 hectáreas y estará destinado a un campo colectivo de recría vacuna y ovina.

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Julio Nino Pintos, vinculado a los temas agropecuarios, conversó con la diaria sobre el rol del Instituto Nacional de Colonización (INC) en el departamento, el proyecto que se desarrolla en la zona de Guichón y la eventual reapertura del frigorífico Casablanca.

Pintos cuenta con una titulación en Desarrollo cursada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Fue intendente de Paysandú y presidente del Instituto Nacional de Bienestar Animal.

Al proyecto de 900 hectáreas se incorporan 1.500. “El proyecto de Paysandú es muy interesante. María Dolores son 3.000 hectáreas. Acá tenemos un proyecto en la colonia Miguel Rubino, ahí por Guichón”, explicó Pintos. Se trata de un proyecto que actualmente comprende 900 hectáreas, a las que se incorporarán otras 1.500, alcanzando un total de 2.500 hectáreas.

“Es un proyecto que tiene 900 hectáreas y se le van a incorporar 1.500 hectáreas más. Es un proyecto casi tan grande como el de María Dolores y se va a destinar a un campo de recría vacuno y ovino. Esto es una experiencia bastante innovadora, porque los campos de recría hasta ahora eran más que nada lecheros”, remarcó.

Agregó que “ahora este campo va a apoyar la cría y la recría de los vacunos. Es decir, le va a permitir a los productores que son criadores y que tienen que vender el ternero porque no tienen campo, que puedan continuar un poco más con el proceso de cría en un campo colectivo, tanto ganadero como ovino”.

El proyecto, ubicado en la colonia Miguel Rubino, cerca de Guichón, pasará de 900 a 2.500 hectáreas y estará destinado a un campo colectivo de recría vacuna y ovina.

Pintos también se refirió a la posible reapertura del frigorífico Casa Blanca y a las principales preocupaciones de los pequeños productores del departamento.

“Son 2.500 hectáreas en zonas de campos de basalto, pero que también tienen zonas de campos muy buenos, de muy buena pastura, en bajos y otros potreros”, acotó.

Para Pintos, “ese va a ser el proyecto más importante desde el punto de vista de la política de colonización, de trabajar en predios colectivos. Va a ser de los proyectos más importantes que se va a desarrollar acá en Paysandú”.

Casa Blanca: “Podría haber un acuerdo”

Consultado sobre la situación del frigorífico Casa Blanca, Pintos manifestó: “Entiendo que Casa Blanca está asociado a otro frigorífico. Hoy escuché que eso está avanzando bastante bien, y que podría haber un acuerdo con los acreedores de Conexión Ganadera, para que ese dinero que va del inversor vaya a ellos, obviamente”.

“Ojalá se dé, porque Casa Blanca tiene condiciones, tanto para vacunos como para ovinos. Además, cuenta con mano de obra calificada en el territorio”, sostuvo.

“Tiene todo, y están muy cerca de lo que es la zona ovina del Uruguay. Porque hoy los ovinos para faenarlos tenés que mandarlos al sur, entonces te pesa el flete, y si se logra posicionar a Casa Blanca como un frigorífico ovino, eso también sería beneficioso para la región, para los productores y para el frigorífico”, agregó.

“Así que, ojalá que la inversión se concrete; después va a venir toda la negociación con los trabajadores”, señaló.

Consultado sobre cuál es la principal preocupación de los pequeños productores de Paysandú, Pintos fue concreto: “El estado de la caminería”. Explicó que el problema no se limita a la actividad productiva, sino que también tiene una dimensión social.

“No solo por lo productivo, sino por lo social, por los traslados diarios que hacen a servicios educativos o de salud. Es buena una mayor cercanía de los servicios públicos, especialmente UTE, cuando hay cortes por temporales”, indicó.

Pintos también mencionó la importancia de que funcione la Mesa de Desarrollo Rural, ámbito que reúne a pequeños productores y a diversas instituciones vinculadas al sector.