En la Rendición de Cuentas “hay cero peso para continuar el crecimiento” de la Udelar en el interior, dijo el rector

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, estuvo presente en Paysandú para dar a conocer la Maestría en Políticas Públicas, que va a dictar el cuerpo docente del centro regional y contará con la participación de la Facultad de Ciencias Sociales.

“En un momento donde hay una crisis demográfica y hay menos jóvenes, no nos podemos dar el lujo de que [a la] gente que quiere estudiar le estemos cerrando la puerta”, manifestó Cancela.

“Al mismo tiempo que estamos contentos con la construcción del campus y con todo lo que se está pudiendo realizar, no dejamos de tener una preocupación por esta Rendición de Cuentas”, expresó.

La maestría “es una muestra de cómo la Udelar sigue creciendo aquí, en las sedes de Paysandú y Salto, con enseñanza, investigación y extensión; nos permite dar una respuesta a la sociedad, porque hemos visto, tanto hoy aquí como ayer en Salto, que las salas donde estuvimos presentando este programa se completaron y hay mucha más gente que ha venido preguntando sobre cuándo comienza el programa”, afirmó.

El rector especificó que la maestría “es un programa de carácter interdisciplinario” y que “cualquier egresado o egresada universitaria de una carrera de cuatro años o más se puede inscribir”. “En particular, está pensada para quienes tienen o pueden tener algún ámbito de actuación en políticas públicas, sea en la salud, en el agro, a nivel de lo que es la política de desarrollo territorial, municipal. También está dirigido a las y los docentes que trabajan en estas áreas, porque es una maestría que tiene el doble carácter, tanto el académico como el profesional”, detalló.

Preocupación por la Rendición de Cuentas

Consultado sobre si los insuficientes recursos con los que cuenta la Udelar no conspiran contra el proceso de enseñanza y aprendizaje, con aulas abarrotadas y escasos equipos docentes, Cancela manifestó que “es una tensión que vivimos. Por suerte la cantidad de inscripciones crece en todo el país, pero crece sobre todo en el interior”. “Aquí mismo, en esta sede, hay 7.000 u 8.000 estudiantes y cada año el ritmo de inscripciones crece un 4, 5 o 6%”, agregó.

“La cantidad de estudiantes becarios crece también muchísimo. Aquí en Paysandú hay más de 1.000 estudiantes con becas del Fondo de Solidaridad”, continuó.

“No dejamos de tener una preocupación por esta Rendición de Cuentas, porque la Udelar había solicitado fondos para continuar el desarrollo del interior. En lo votado en Diputados hay cero pesos para continuar el crecimiento de esta y otras sedes”, manifestó. “Esto muestra lo que es la demanda, lo que es la necesidad de la sociedad y de sectores que no son los más privilegiados, que están accediendo a la educación universitaria”, consideró. “Pero, al mismo tiempo, los recursos no crecen a la velocidad [necesaria]. O, en este caso, no crecen. El año que viene no vamos a tener un peso más para el interior, cuando tenemos más estudiantes, más programas y más demanda. Como se nos pidió esta maestría, también se nos piden otras y otros programas de grado”, planteó.

A través del cogobierno, sobre “los pocos recursos que se asignaron el año pasado se está discutiendo cómo se reparten entre las distintas sedes universitarias. Se hace de una manera fraterna, cada uno expone sus necesidades y luego se priorizan aquellas sedes y aquellos lugares que tienen las mayores necesidades”, explicó.

Trabajo social es la carrera más solicitada

La decana de Ciencias Sociales, Carmen Midaglia, expresó: “Para nosotros es difícil salir con propuestas de licenciaturas o de carreras de grado de manera homogénea porque nos llevaría muchos recursos. La carrera más solicitada en todo el territorio nacional es la de Trabajo Social. Sociología, en segundo término, y Ciencias Políticas están más vinculadas a Montevideo y Canelones. Ahora empezó a caminar un poco más la licenciatura de Economía, Política y Desarrollo Regional”, indicó.

En este contexto, la decana subrayó que “dada la oferta particular que tenemos y la demanda que tiene el territorio consideramos que los posgrados son una salida para poder incidir en el territorio”.

Con el equipo del decanato pensamos que “salir al territorio con una maestría, que es una combinatoria de temas territoriales y temas analíticos o conceptuales es una muy buena combinación” para “mejorar el desempeño de los profesionales que ya están instalados y, a su vez, para darle posibilidad a docentes que están insertos en los centros regionales de seguir aumentando su carrera académica. No tienen por qué ir a Buenos Aires”, señaló.

Sobre el Ciclo Inicial Optativo social, Midaglia recordó que presenta una alta demanda. “Esa demanda no se traduce muchas veces en seguir nuestras carreras. Ese problema es estructural porque tiene que ver con que nosotros no tenemos todas las carreras instaladas en el territorio. Ahí tenemos un déficit. Deberíamos tener una oferta mayor. Necesitamos instalar recursos y eso es complejo”, cerró.

La Udelar ha generado un movimiento social muy importante en los territorios

El presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI) y exdirector del Centro Universitario de Paysandú, Líber Acosta, comentó que la maestría “tiene salida en tres áreas de conocimiento: social-artística, salud-medio ambiente y ciencia y tecnología”. “Es dificultoso cursar posgrados en Montevideo; tenerlos en el territorio facilita un montón”, añadió.

Al referirse al nuevo centro regional suroeste (Colonia-Soriano), Acosta marcó avances: “Estamos en una etapa con cuatro carreras consolidadas. Firmamos la donación de lo que es el espacio en la ex Sudamtex, en Colonia, allí haremos una refuncionalización de la estructura. Por otra parte, ya tenemos los coordinadores”.

En Paysandú, indicó que “se precisan más metros cuadrados en el campus, más funcionarios técnicos, de servicios y consolidar la estructura docente”. “La Udelar en los territorios ha generado un movimiento social, económico, cultural, que es muy notorio y reconocido”, destacó.