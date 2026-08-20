La mitad de los becarios del Fondo de Solidaridad del interior cursan estudios en Paysandú, segundo polo educativo del país

En el departamento el 24% de los becarios proceden del quintil de ingreso más bajo.

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Paysandú, con sendos campus de UTU, presencia de la Universidad Tecnológica (UTEC) y el Centro Universitario de la Udelar, es el segundo polo de estudio terciario-universitario del país. En Paysandú, el 24% de los becarios proceden del quintil de ingreso más bajo.

Pese a la instalación de la UTEC y el proceso descentralizador de la Universidad de la República, la oferta educativa terciaria no alcanza a todos los departamentos. Ello hace que miles de jovenes deban trasladarse desde sus sitios de residencia, afrontando los desafíos de adaptarse y reinsertarse lejos de la familia.

La descentralización universitaria, el desarrollo de la UTEC y las carreras terciarias entre estas instituciones (la triple T) abrieron un abanico de posibilidades formativas para estudiantes más allá del río Santa Lucía o el peaje de El Pinar. El sistema de becas que dispone el país es diverso, pero el más potente es el Fondo de Solidaridad (FS), creado durante la administración de Luis Lacalle Herrera (1990-1995), que es sustentando por los egresados universitarios, a partir de los cinco años de graduación y durante 25 años.

En 2026, el FS adjudicó 11.168 becas (entre primera vez y renovación). De esa totalidad, 2.652 estudiantes que cursan carreras en el litoral (de Artigas hasta Soriano inclusive) tienen becas del Fondo. Casi la mitad (1.402 y 11,8% del total de becarios) estudia en Paysandú y 997 (8,6% del total) en Salto. En Río Negro, con presencia de la UTEC, hay 185 beneficiarios (1,6% del total); Artigas y Soriano tienen, respectivamente, 34 jóvenes becados.

El proceso descentralizador, para ciertos sectores sociales, implicó romper, de alguna manera, con la inequidad territorial y las becas han dado sustento. Cada becario, durante diez meses, recibe cada 30 días el equivalente a dos bases de prestaciones y contribuciones (BPC): 13.728 pesos.

Más allá de los números

Desde su portal, el FS manifiesta que “las becas llegan principalmente a los más jóvenes y, en su mayoría, a mujeres, y de esa manera amplían las oportunidades de acceso y permanencia en la educación superior”. “En el último año fortalecimos nuestros sistemas de información para conocer mejor las características y desafíos de los estudiantes becarios. Este conocimiento nos permite comprender cómo se distribuyen las oportunidades y fortalecer las acciones de acompañamiento que brinda el FS”.

La rendición de cuentas del Fondo de Solidaridad de 2025

De los padres de los jóvenes que acceden a este sistema de becas, 66% completó enseñanza media y solo 5% concluyó alguna formación terciaria, según el informe de rendición de cuentas de 2025 del FS.

“Detrás de cada beca hay una historia y un contexto. Comprender esa realidad es el primer paso para construir un sistema de apoyo equitativo”, plantea la institución. En general, el 50,1% vive en un hogar sostenido solo por la madre. La estructura familiar del becario es mayormente monoparental femenina, contra el 37,8% que lo hace con ambos progenitores.

De la información aportada se desprende que “no existe un único perfil de estudiante: las condiciones económicas, familiares, territoriales y académicas son heterogéneas”. En Paysandú el 24% de los becarios proceden del quintil de ingreso más bajo.

Otro dato relevante es que algo más de ocho de cada diez estudiantes (85,1%) “son primera generación universitaria. Las renovaciones superan el 62%, mostrando la capacidad del sistema para sostener trayectorias ya iniciadas”. Asimismo, el FS indicó que el 81% de los contribuyentes “está al día con los aportes, y el 19% restante mantiene deuda de 2025 o años anteriores”.

El doctor Gabriel Errandonea, presidente de la Comisión Honoraria del FS, subrayó desde el portal institucional que “cada año ese compromiso solidario hace posible que miles de jóvenes accedan, permanezcan y avancen en la educación terciaria, fortaleciendo una política pública basada en la equidad y la solidaridad entre generaciones”.

Por tanto, “cada indicador refleja un compromiso compartido con la educación pública y con la construcción de más oportunidades para Uruguay”.

En cifras

11.168 fueron las becas otorgadas en 2026.

82.893 jóvenes han recibido la ayuda del Fondo desde su creación.

Uno de cada cinco egresados recibió la beca.

Aportes 2026: 1.363 millones de pesos.

Son 146.600 los contribuyentes al FS, 85% de egresados becarios son de la Udelar, 14% egresa de UTU y 1% egresa de UTEC.

Carreras que más estudian los becarios