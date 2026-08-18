Paysandú avanza hacia una defensa contra las crecientes: “La idea es erradicar el problema”

El ingeniero civil Diego Belvisi explicó que el proyecto busca proteger la zona más afectada de la ciudad y que la solución combinaría terraplenes, muros de hormigón y barreras móviles.

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Paysandú avanza en los estudios técnicos para concretar una defensa contra las inundaciones en un sector de la costa de la ciudad. El proyecto, que forma parte de los lineamientos establecidos en el Master Plan de la Costa elaborado en 2022, ingresó en una nueva etapa con la llegada de especialistas de Argentina y Colombia que trabajan junto con el equipo técnico de la intendencia.

El estudio de factibilidad, financiado por CAF, está a cargo de consultoras con experiencia en defensas contra inundaciones en Argentina y Colombia.

El ingeniero civil Diego Belvisi, subdirector de Obras y encargado de la Unidad Técnica de Proyectos, explicó a la diaria que durante varios días estuvieron en Paysandú integrantes de los equipos consultores encargados de analizar la viabilidad técnica de la obra. El estudio es financiado por CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, y busca avanzar desde el diagnóstico del territorio hacia la definición de las soluciones posibles.

“Paysandú está avanzando en lo que es la efectividad técnica para la concreción de una defensa de la franja costera de la ciudad”, señaló Belvisi, destacando la experiencia de los profesionales que participan en el proceso.

El equipo argentino tiene antecedentes en localidades de Entre Ríos y Santa Fe, mientras que la supervisión está a cargo de especialistas colombianos con experiencia en proyectos de protección contra inundaciones.

Experiencia regional

Para Belvisi, uno de los aspectos importantes del estudio es que los técnicos que trabajan en Paysandú ya han enfrentado situaciones similares en otras ciudades de la región como Concepción del Uruguay y Concordia, además de distintos proyectos desarrollados sobre los ríos Paraná y Uruguay.

La experiencia regional permite analizar soluciones que no solamente han sido utilizadas en países desarrollados, sino que también demostraron ser operativas en ciudades latinoamericanas con características hidrológicas y urbanas similares.

El consorcio encargado del estudio está integrado por las consultoras argentinas Latinoconsult, de Buenos Aires, y Justo Dome, de Entre Ríos. Entre sus antecedentes figuran defensas contra inundaciones en Gualeguay y Goya, trabajos en Concepción del Uruguay, costaneras de Santa Fe y Paraná y proyectos vinculados a la protección de ciudades frente a cursos de agua.

La supervisión corresponde a ATE Hydrosystems de Colombia, especializada en estudios de riesgo y protección contra inundaciones.

Una defensa que no tape la ciudad

Uno de los desafíos centrales planteados por el proyecto es que la defensa no termine convirtiéndose en una barrera permanente entre Paysandú y el río.

Belvisi explicó que la solución que se analiza contempla distintas alternativas dependiendo de las características de cada sector. En algunas zonas se podría recurrir a una berma, es decir, un terraplén generado mediante movimiento de suelo, mientras que en sectores de mayor densidad urbana se estudia la utilización de muros de hormigón.

La intención es que la infraestructura quede integrada al entorno y que, en condiciones normales, permita mantener la relación de la ciudad con el río.

“La idea es que no sea un elemento agresivo que impida visuales que hoy en día permiten contemplar el río”, sostuvo.

En ese sentido, el proyecto introduce además la posibilidad de utilizar barreras móviles en determinados puntos. En condiciones normales, estas permanecerían abiertas para permitir la circulación vehicular y el funcionamiento cotidiano de la zona costera. Ante una creciente, podrían instalarse para impedir el ingreso del agua.

Se trata de una solución mixta que combina infraestructura permanente con elementos móviles, buscando compatibilizar la protección de la ciudad con el uso cotidiano del borde costero.

El antecedente del Master Plan

La idea de incorporar una defensa contra las crecientes no surgió de manera aislada. Está contemplada dentro del Master Plan de la Costa, que planteó una intervención integral sobre aproximadamente siete kilómetros del borde costero de Paysandú.

Según explicó Belvisi, esa propuesta contempla una cinta que permita recorrer el borde del río y que, en determinados puntos, pueda transformarse también en una infraestructura de protección.

“En algunos lugares se transforma en una defensa contra la crecida del río”, explicó. En esos sectores, la solución podría ser un movimiento de suelo, un muro de hormigón o una barrera móvil, de acuerdo con las características específicas del lugar.

Protección para una zona históricamente afectada

Uno de los objetivos principales es proteger el área urbana que sufre las consecuencias de las crecientes de manera recurrente.

Belvisi señaló que la defensa está pensada especialmente para la zona más densa y afectada por las inundaciones, comprendida aproximadamente desde el sector del Obelisco hasta la zona de calle San Martín.

En ese tramo se encuentran el barrio del Puerto y sectores de la zona suroeste de la ciudad, que quedarían protegidos por la infraestructura proyectada.

“La idea es erradicar el problema de crecidas en la ciudad de Paysandú”, afirmó el jerarca.

El proyecto contempla además un criterio de protección asociado a un evento de retorno de 500 años. Belvisi explicó que, dentro del planteo técnico, se busca que la defensa tenga capacidad para soportar eventos de magnitud extraordinaria.

Como referencia mencionó las grandes crecientes registradas en las últimas décadas y particularmente la ocurrida en 2015-2016, que alcanzó una cota de 9,12 metros, según los datos manejados durante la entrevista.

El desafío de funcionar cuando el río está alto

La etapa actual es fundamental porque los técnicos no solamente deben estudiar por dónde debería pasar la defensa, sino también cómo funcionaría la ciudad cuando se produzca una nueva creciente.

Durante la visita a Paysandú los especialistas recorrieron el territorio y analizaron las distintas complejidades que presenta la zona. Entre ellas se encuentran los servicios que deben continuar funcionando aun cuando el río alcance niveles elevados.

“Lo complejo es cuando tenés una situación como el día de hoy, el río crecido, precipitación y todos los servicios operando”, explicó Belvisi.

Precisamente, ese escenario es el que deberá ser contemplado en el diagnóstico y en las alternativas que posteriormente presente la consultora.

La defensa no puede ser pensada solamente como una obra de contención del agua. También debe garantizar que, durante una emergencia, la ciudad mantenga la circulación, los servicios y las condiciones necesarias para que la población pueda permanecer protegida.

Los especialistas que visitaron Paysandú se encuentran desarrollando la etapa de diagnóstico. La recorrida por la zona permitió conocer directamente las condiciones del terreno, las características de la trama urbana y los servicios existentes.

Belvisi explicó que los técnicos tienen previsto regresar a Paysandú para continuar con el proceso.

El objetivo inmediato es determinar la factibilidad técnica y comenzar a plasmar las distintas alternativas de solución. Recién después de esa etapa será posible avanzar sobre otros aspectos, entre ellos los costos y las características definitivas de la obra.

“Uno no se puede aventurar a decir que sí, porque es justamente lo que he manifestado al principio”, señaló Belvisi al ser consultado sobre la posibilidad de que el proyecto no resulte viable.

Sin embargo, destacó que los antecedentes de las consultoras y las experiencias desarrolladas en ciudades de la región permiten mirar el proyecto con expectativas.