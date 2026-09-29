El Día del Futuro llega a Paysandú: el trabajo en tiempos de inteligencia artificial

El Día del Futuro es una iniciativa que reúne a amplios sectores de la sociedad civil, la academia y la política del país y la región, para generar una instancia dedicada a la reflexión sobre el acontecer a mediano y largo plazo.
Año a año, la diaria celebra la capacidad de imaginar, desde muy diversos lugares, lo posible, lo probable y lo preferible, en busca de proyectos compartidos.
La inteligencia artificial está reconfigurando la forma en que trabajamos, producimos y generamos valor. A medida que se automatizan tareas, se transforman profesiones y se acelera la demanda de nuevas capacidades, también se abren interrogantes sobre la calidad del empleo, la formación de las personas, la productividad y la distribución de los beneficios del cambio tecnológico.
En un escenario en el que conviven oportunidades inéditas con riesgos de profundizar desigualdades, resulta necesario abrir un espacio de diálogo que reúna a trabajadores, empresas, academia, sindicatos y responsables de políticas públicas para pensar cómo construir un futuro del trabajo más innovador, inclusivo y justo.
La actividad está prevista para este miércoles 30 de setiembre a las 18.30. El lugar será el Polo Educativo Tecnológico Paysandú, ubicado en Setembrino Pereda 1551, en Paysandú.
El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el director del Polo Tecnológico 2, Pablo Ledesma, harán la apertura del evento. Los panelistas serán: Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel; Pedro Russi, docente del Cenur Litoral Norte, sede Paysandú; Carolina Aguerre, docente de la Universidad Católica, y Florencia Iglesias, vicepresidenta de Género y Equidad de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Moderará Mauro Goldman, editor de la diaria Paysandú.