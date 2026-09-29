El Día del Futuro llega a Paysandú: el trabajo en tiempos de inteligencia artificial

Charla “¿Cómo construir el Uruguay de 2050?”, en el marco del Día del Futuro, el 28 de setiembre, en la sala Maggiolo de la Udelar, en Montevideo.

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El Día del Futuro es una iniciativa que reúne a amplios sectores de la sociedad civil, la academia y la política del país y la región, para generar una instancia dedicada a la reflexión sobre el acontecer a mediano y largo plazo.

Año a año, la diaria celebra la capacidad de imaginar, desde muy diversos lugares, lo posible, lo probable y lo preferible, en busca de proyectos compartidos.

La inteligencia artificial está reconfigurando la forma en que trabajamos, producimos y generamos valor. A medida que se automatizan tareas, se transforman profesiones y se acelera la demanda de nuevas capacidades, también se abren interrogantes sobre la calidad del empleo, la formación de las personas, la productividad y la distribución de los beneficios del cambio tecnológico.

En un escenario en el que conviven oportunidades inéditas con riesgos de profundizar desigualdades, resulta necesario abrir un espacio de diálogo que reúna a trabajadores, empresas, academia, sindicatos y responsables de políticas públicas para pensar cómo construir un futuro del trabajo más innovador, inclusivo y justo.

La actividad está prevista para este miércoles 30 de setiembre a las 18.30. El lugar será el Polo Educativo Tecnológico Paysandú, ubicado en Setembrino Pereda 1551, en Paysandú.

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, y el director del Polo Tecnológico 2, Pablo Ledesma, harán la apertura del evento. Los panelistas serán: Pablo Álvarez, vicepresidente de Antel; Pedro Russi, docente del Cenur Litoral Norte, sede Paysandú; Carolina Aguerre, docente de la Universidad Católica, y Florencia Iglesias, vicepresidenta de Género y Equidad de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Moderará Mauro Goldman, editor de la diaria Paysandú.