Paysandú bajó el desempleo y la zafra citrícola aparece como una hipótesis

El economista Adolfo Fernández, de AF Consultoría, analizó la caída de la desocupación de 9,5% a 8,5% entre los trimestres móviles abril-junio y mayo-julio.

El desempleo en Paysandú bajó de 9,5% a 8,5% entre los trimestres móviles abril-junio y mayo-julio, mientras que la informalidad laboral pasó de 25,0% a 24,2%, según la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). La mejora se produjo en sentido contrario a lo ocurrido en Salto, donde el desempleo aumentó en el mismo período.

Para el economista Adolfo Fernández, de AF Consultoría, una de las pistas más probables está en el calendario de la actividad citrícola. El 23 de junio se inauguró oficialmente la zafra 2026 en Gallinal, con la presencia del presidente Yamandú Orsi por lo que el trimestre móvil mayo-julio ya incorpora dos meses de actividad de cosecha.

Fernández recordó a la diaria que el INE trabaja con promedios de tres meses que se desplazan mes a mes. Paysandú venía de tres trimestres consecutivos de caída del desempleo, y la nueva medición profundiza esa tendencia. A su vez, la reducción de la informalidad constituye una señal favorable en términos de calidad del empleo.

De todos modos, el departamento continúa por encima del promedio nacional. En el mismo período, el desempleo del país pasó de 7,4% a 7,2%, por lo que Paysandú mantiene una tasa más de un punto porcentual superior.

Una hipótesis, no una relación demostrada

La ECH no desagrega el desempleo por rama de actividad a nivel departamental, por lo que no permite confirmar que la mejora responda específicamente a la citricultura. Sin embargo, Fernández señaló que la zafra, junto con las actividades frigorífica y forestal, constituye uno de los principales motores estacionales del empleo rural en la zona, y que su comienzo en junio coincide con el período en que se registró la caída.

Durante el lanzamiento en Gallinal, el intendente Nicolás Olivera destacó que la citricultura “genera mucho trabajo” y recordó que el pueblo se formó como asentamiento de trabajadores rurales a partir de esa actividad. Empresas como Azucitrus son sindicadas habitualmente como generadoras de cientos de empleos permanentes y zafrales, aunque no existen cifras públicas y auditadas que permitan cuantificar el impacto exacto de la campaña 2026.

El economista advirtió que la coincidencia de fechas y el peso del sector hacen razonable la hipótesis, pero no prueban una relación de causa y efecto. También pueden estar incidiendo la estacionalidad de otros rubros y el margen de error muestral de la encuesta a nivel departamental.

El profesional también planteó la necesidad de seguir la evolución del HLB (Huanglongbing), una enfermedad bacteriana que amenaza la producción citrícola regional y que podría afectar tanto la actividad como el empleo en futuras zafras.

En materia de diversificación productiva, destacó la inversión anunciada en julio por la empresa chilena Resiter, a través de su subsidiaria VerdeCorp, para instalar una planta de compostaje industrial cerca de Quebracho, con un desembolso de USD 6 millones. El proyecto procesará residuos industriales para convertirlos en fertilizante agrícola y prevé comenzar a operar en el primer trimestre de 2027, por lo que todavía no explica la mejora actual del mercado laboral.

Para Fernández, el dato de mayo-julio es una buena noticia, aunque con matices: la mejora es genuina, pero podría tener un componente estacional importante. El próximo trimestre móvil, junio-agosto, permitirá observar si la tendencia se sostiene con la zafra en pleno régimen o si el desempleo retorna a su nivel de fondo una vez superado el pico de cosecha.