Extienden el seguro de paro a los 420 trabajadores de Fricasa de Paysandú hasta el 31 de octubre

El Poder Ejecutivo firmó este jueves el proyecto de ley que extiende el subsidio por desempleo especial.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

La medida de extensión del seguro de desempleo alcanza a 420 trabajadores de la planta del frigorífico Casa Blanca (Fricasa). Se trata de la segunda extensión, hasta el 31 de octubre.

La decisión busca dar cobertura a los empleados mientras continúa la compleja situación económica y financiera que atraviesa la empresa, cuyas actividades permanecen suspendidas desde hace tiempo y, lo que es aún peor, sin avizorar una posible reapertura.

El subsidio anterior había vencido el pasado 30 de junio, dejando a los trabajadores sin ingresos y sin cobertura. Ante esta situación angustiante, los representantes sindicales y legisladores de Paysandú habían reclamado al gobierno una solución que permitiera extender nuevamente el seguro de paro.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo firmó el proyecto de ley que extiende el subsidio por desempleo especial para los trabajadores.

La nueva prórroga tendrá una duración de cuatro meses y, según han señalado las autoridades, es la última extensión especial prevista.

La situación del frigorífico había generado preocupación a nivel departamental y motivó gestiones de legisladores de distintos partidos políticos, que reclamaron una respuesta ante la incertidumbre laboral que afecta a los 420 empleados.

Con la aprobación de esta iniciativa, los trabajadores volverán a contar con una cobertura mientras se aguarda una definición sobre el futuro de la planta y la eventual reanudación de sus actividades.

Nelson Medina, presidente del sindicato, dijo a la diaria: “El Ministerio de Trabajo nos había dicho que era la última extensión porque la empresa no ha presentado ninguna propuesta de continuar”. Agregó que hay trabajadores que están haciendo cursos de reconversión laboral por intermedio del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional.

El diputado del PN Fermín Fariña dijo a la diaria que la extensión del seguro de desempleo promovida por el Poder Ejecutivo tendrá que llegar al Parlamento y deberá ser tratada con carácter de “grave y urgente”. Explicó que el proyecto deberá ser considerado tanto por la Cámara de Diputados como por el Senado, que actualmente se encuentra abocado al tratamiento de la Rendición de Cuentas.

Según reveló luego de la aprobación parlamentaria, la iniciativa tendrá que pasar nuevamente al Poder Ejecutivo para su promulgación y posteriormente al Banco de Previsión Social (BPS) para su liquidación. En ese sentido, manifestó su preocupación por los tiempos administrativos y advirtió que existe el riesgo de que los trabajadores terminen cobrando los beneficios recién en octubre, cuando finalice el nuevo plazo.

“Los antecedentes marcan que hemos sido más rápidos en el Parlamento que en el proceso posterior” sostuvo Fariña, quien expresó su deseo de que esta vez el trámite pueda concretarse con mayor rapidez.

“Es una solución transitoria”

El diputado colorado Walter Verri coincidió en que la extensión del plazo puede ser necesaria, pero consideró que no constituye una solución definitiva para la situación de Fricasa.

“Es una solución transitoria. No puede ser lo último”, afirmó.

Verri planteó que existen dos caminos posibles para destrabar la situación: que el frigorífico solicite la liquidación voluntaria o que aparezca rápidamente un comprador interesado en adquirir la planta.

El legislador consideró que, aun si surgiera un comprador en los próximos días, los plazos hasta octubre serían extremadamente ajustados para concretar una operación de esas características.

A su entender, si no aparece un interesado en forma inmediata o no se avanza hacia una liquidación voluntaria, la resolución del problema podría quedar postergada hasta el próximo año.

Verri también cuestionó la extensión del plazo exclusivamente hasta octubre y reclamó que, si el Poder Ejecutivo envía un nuevo proyecto de ley, se contemple una extensión mayor que permita trabajar con más margen en una solución definitiva.

El legislador señaló que para concretar una eventual venta en bloque es necesario preservar la infraestructura del frigorífico en su conjunto. “Para que se pueda vender en bloque, el bloque tiene que estar completo”, afirmó.

En ese sentido, advirtió que mientras hoy todavía existirían condiciones para mantener la infraestructura y hacer viable una eventual venta, el escenario podría ser diferente el próximo año.

Los legisladores también hicieron referencia a las gestiones que se vienen desarrollando entre las autoridades nacionales, departamentales y la empresa.

Verri indicó que mantuvo conversaciones con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, y con el interventor, y dijo que está prevista una reunión con el gerente del frigorífico. También mencionó un encuentro en Montevideo solicitado por el intendente, en el que participaron representantes del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el frigorífico.

Sin embargo, consideró que las medidas adoptadas hasta el momento son insuficientes.