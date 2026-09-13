UTEC recibe una nueva edición del Día del Hongo

Ruta del Hongo es un programa impulsado por Montes del Plata, UTU y la Universidad Tecnológica del Uruguay (UTEC) que comenzó en 2017 con el objetivo de formalizar y fortalecer la recolección de hongos comestibles en comunidades forestales, a través de la capacitación, el agregado de valor y la generación de oportunidades productivas.

Desde sus inicios, el programa busca que las personas que se dedican a esta actividad puedan agregar valor al producto y reducir la zafralidad asociada a la recolección. Actualmente, unas 450 familias de distintas localidades de Paysandú y Río Negro recolectan y venden aproximadamente 365.000 kilos de hongos comestibles por año. La mayoría de estos núcleos familiares está conformada por mujeres jefas de hogar.

Además de las capacitaciones en conservación, recolección y emprendedurismo impulsadas junto a UTU, el programa incorporó líneas de investigación desarrolladas por la UTEC para conocer más sobre el contenido nutricional del hongo de Eucalyptus, sus propiedades para el etiquetado y diferentes formas de conservación, como el secado y el liofilizado, así como posibles usos en la cosmética y la farmacéutica.

El miércoles a las 17.00 se llevará adelante el Día del Hongo en la UTEC de Paysandú. Allí se presentarán más de 15 investigaciones y trabajos que realizaron estudiantes de la UTU y la UTEC desde los inicios del programa Ruta del Hongo, además de los resultados de las capacitaciones y actividades realizadas en este tiempo.

La jornada se desarrollará en el marco de este programa, que busca aportar en investigación, capacitación y apoyo a emprendimientos que comercializan este recurso que crece naturalmente en los bosques de eucalipto. Durante la actividad se firmará el acuerdo de trabajo entre Montes del Plata y la UTEC y se lanzará una pasantía remunerada para estudiantes que deseen investigar sobre este hongo.

La propuesta incluye una demostración de cómo preparar este hongo, a cargo del chef de la UTEC Tabaré Fernández. Además, los diferentes emprendimientos expondrán sus productos gastronómicos y cosméticos realizados con hongos.

Marina Flores, manager de Sostenibilidad de Montes del Plata dijo a la diaria: “Queremos invitar a todas las personas que quieran conocer más sobre este hongo y sobre el programa que se acerquen y participen de esta actividad gratuita y abierta a toda la comunidad”, y agregó que “vamos a compartir los avances en términos de investigación, emprendimientos y capacitación que hemos realizado junto a la UTU y la UTEC, además de dar a conocer cómo pueden ingresar a recolectar hongos en los bosques de Montes del Plata”.