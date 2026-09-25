El gobierno nacional invirtió 125 millones de dólares en obras viales en Paysandú

La ministra Lucía Etcheverry le dijo a la diaria que “el contrato por las obras en la ruta 3 se firmaría en octubre; la empresa que las llevará adelante es Pietroboni-Gofinal.

El diputado sanducero Juan Gorosterrazú hace un seguimiento de las 63 medidas anunciadas en setiembre de 2024 por el entonces candidato presidencial Yamandú Orsi en la Plaza de Toros (Colonia) que tienen impacto o relación con Paysandú.

El anuncio tenía cinco capítulos, uno de los cuales era la “infraestructura productiva y ambiental”. El diputado puso foco en la inversión en infraestructura vial. Al revisar los compromisos, acción que incluye la presencia en los territorios, el legislador le dijo a la diaria que “las rutas 3, 4, 26 y 90 concentran obras en ejecución, proyectos y nuevas intervenciones que permitirán mejorar la conectividad del departamento”.

A juicio de Gorosterrazú, “Paysandú atraviesa una etapa de importantes obras de infraestructura vial, con una inversión total estimada para el departamento superior a los 125 millones de dólares”. La cifra fue confirmada a la diaria por la propia ministra de Transporte y Obras Públicas.

Consultado por el desglose de la inversión en cada ruta, Gorosterrazú señalo que los trabajos en la ruta 4, en el tramo entre Guichón y la 26, comprenden tres etapas para un total de 59 kilómetros. La primera etapa, entre Guichón y Andrés Pérez, de 18 kilómetros”, se realizó y se inauguró con presencia de la ministra Lucía Etcheverry y el presidente Yamandú Orsi.

La segunda, entre Andrés Pérez y Queguay Chico, también de 18 kilómetros, está en ejecución (como el tramo anterior a cargo de funcionarios de Vialidad del ministerio) y está prevista su finalización en el segundo semestre de 2027.

La tercera etapa, entre Queguay Chico y la ruta 26, comprende 23 kilómetros y se encuentra en etapa de proyecto, con inicio previsto para el segundo semestre de 2027. Estas obras insumirán unos 26 millones de dólares.

La obra en la ruta 26, en el tramo comprendido entre la 3 y el límite departamental, que abarca 64 kilómetros, se encuentra en etapa de proyecto. “La inversión estimada alcanzaría los 44 millones y el inicio está previsto para el segundo semestre de 2027”, informó Gorosterrazú.

Al pasar a la ruta 90, que conecta la ciudad de Paysandú con Guichón, el legislador comentó que “se encuentra en ejecución la intervención correspondiente al tramo entre las rutas 25 y 4, de unos 18 kilómetros y con una inversión estimada de 7 millones de dólares”. Se proyecta que la intervención quede pronta en junio de 2027.

Las obras en la ruta 3, de gran relevancia en tanto que une el sur con el litoral y este con Argentina, fueron anunciadas por Etcheverry cuando se inauguró el tramo de la ruta 4. La ministra confirmó a la diaria que “el contrato por las obras en la ruta 3 se firmaría en la semana que arranca el 2 de octubre, será con Pietroboni-Gofinal”.

La ministra añadió que, tal como se anunció, están contempladas las “rotondas de Porvenir y Wilson Ferreira” y manifestó que los contratos se firman al inicio de octubre.

Las obras fortalecen “la conectividad y generan mejores condiciones para la circulación y el desarrollo de las distintas localidades y zonas productivas”, destacó el legislador sanducero.

Serán 140 kilómetros de obras, con una inversión estimada de los 49 millones de dólares, con inicio en noviembre. “Desde la perspectiva del departamento, estas obras representan una intervención de gran escala sobre la infraestructura vial de Paysandú, que fortalece la conectividad y genera mejores condiciones para la circulación y el desarrollo de las distintas localidades y zonas productivas”, enfatizó Gorosterrazú.