En Paysandú convocan a un conversatorio sobre el proyecto de la Universidad de la Educación

Docentes y estudiantes del Instituto de Formación Docente de Paysandú invitan a la comunidad a participar de un conversatorio sobre el proyecto de creación de la Universidad de la Educación.

El proyecto sobre la Universidad de la Educación (UNED) actualmente se encuentra en el Parlamento. En Paysandú se realizará una actividad que contará con la presencia de autoridades nacionales y referentes del ámbito educativo.

El conversatorio se desarrollará el jueves en el Instituto de Formación Docente (IFD), de 18.00 a 20.00, y será abierto a toda la comunidad. Entre los participantes anunciados se encuentran el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, el presidente del Consejo de Formación en Educación, Walter Fernández Val, el consejero de la Universidad Tecnológica (UTEC), magíster Marcelo Ubal, y la profesora Silvia Gratarola, en representación del movimiento Miguel Soler.

La profesora Nara Saralegui explicó a la diaria que la instancia busca generar un espacio de información, intercambio y debate en torno al proyecto de UNED. “Estamos invitando a todos y a todas para que vengan a participar, a informarse y a conocer acerca de este proyecto”, señaló, y destacó que la propuesta surge del trabajo conjunto entre docentes y estudiantes.

El conversatorio es organizado por una Comisión Pro-Universidad de la Educación, integrada por representantes del movimiento Miguel Soler, docentes, el Sindicato de Formación en Educación y el Centro de Estudiantes del Instituto de Formación Docente.

Saralegui remarcó que la convocatoria no está dirigida exclusivamente a quienes trabajan o estudian en el ámbito educativo. “Es abierto a toda la comunidad de Paysandú, sean trabajadores, trabajadoras, profesionales, cualquier ciudadano o ciudadana que le interese venir, porque en realidad es un tema social que nos corresponde a toda la sociedad”, afirmó.

Un proyecto con dos décadas de historia

La docente recordó que la iniciativa de contar con una Universidad de la Educación tiene sus raíces en las asambleas técnico docentes (ATD) y que comenzó a plantearse hace aproximadamente 20 años. “Este proyecto surge en la ATD hace 20 años, en 2006. Pasaron muchas cosas y se empezó a generar ahí”, describió.

Según sostuvo, la propuesta actualmente en discusión todavía no contempla todas las aspiraciones históricas del colectivo docente, pero constituye un punto de partida para avanzar hacia una nueva institucionalidad para la formación docente.

Entre los principales objetivos planteados se encuentra garantizar una mayor profesionalización docente desde una estructura universitaria, con gobierno y autonomía, así como fortalecer la participación de quienes integran el sistema educativo.

Saralegui subrayó que la creación de una Universidad de la Educación podría generar diversos beneficios, entre ellos, la posibilidad de acceder a carreras de grado y posgrado dentro de una estructura universitaria.

Uno de los aspectos destacados es la posibilidad de contar con posgrados gratuitos, dado que actualmente el acceso a maestrías y otras especializaciones implica, en muchos casos, afrontar costos económicos.

También mencionó como un beneficio potencial la descentralización. La idea es que los actuales centros de formación docente puedan constituirse en bases universitarias distribuidas en distintos puntos del país, que permita que los estudiantes y docentes accedan a carreras de grado, posgrados y otras propuestas sin tener que trasladarse necesariamente a Montevideo. “En todo Uruguay tendríamos pequeños centros que serían universitarios, donde todos los docentes podrían ser profesionales y acceder a esas carreras de grado, de posgrado y también de grados intermedios”, dijo.

El desafío presupuestal

Otro de los puntos que genera inquietud entre los docentes es el financiamiento que tendría la nueva institución. “Un presupuesto sí, es uno de los grandes debates que tenemos también”, indicó Saralegui, vinculando esta discusión con el debate general sobre los recursos destinados a la educación y su distribución.

La presencia del ministro de Educación y Cultura en el conversatorio será, en ese sentido, una oportunidad para plantear directamente las inquietudes del colectivo y avanzar en un intercambio sobre el futuro de la propuesta.

La mirada de los estudiantes

La estudiante Ika Toloza destacó que la discusión sobre la Universidad de la Educación no involucra solamente a quienes ya ejercen la docencia, sino también a quienes actualmente se encuentran en proceso de formación y a las futuras generaciones de educadores.

“Es algo que también he pensado para estudiantes, no solo para quienes ya están como docentes, pensando en una Universidad de la Educación que queda para quienes estamos cursando hoy, formándonos como educadores y educadoras, y para las nuevas generaciones que también van a estar en formación docente”, expresó.

Toloza señaló, además, que la creación de una universidad es un tema que viene siendo trabajado por la organización estudiantil a nivel nacional. Para los estudiantes, la transformación de la formación docente también implica un cambio en el reconocimiento y en la estructura institucional de las carreras.

“Consideramos que como educadores, docentes, necesitamos una universidad porque es totalmente otra estructura, otra organización”, sostuvo Saralegui, quien además añadió que una institución universitaria permitiría contar con un gobierno y una autonomía en los que docentes y estudiantes tengan participación y voz.