El ministro de Ambiente, Adrián Peña, sostuvo que si bien no existe “ninguna objeción desde el punto de vista técnico” para llevar a cabo el proyecto de disposición final de residuos que la Intendencia de Canelones planea implementar en la zona de Cerros de Mosquitos, su cartera determinó la suspensión temporal del proyecto para encontrar una alternativa “razonable”, y una de las posibilidades es realizar un proyecto conjunto con la Intendencia de Montevideo en la usina Felipe Cardoso.

“No hay razones para lo cual no habilitar el sitio de disposición final”, expresó Peña en una entrevista con Radio Carve. No obstante, expresó que “hay una cantidad de personas que no ven esto positivo”, dado que el proyecto implica que circulen unas 120 camionetas en la zona, que es un predio rural. “Es un proyecto blindado desde el punto de vista técnico. Pero también está cerca del arroyo Solis Chico, que es la única cuenca que no tiene problemas de contaminación. Hay objetivos de desarrollar esa zona turísticamente; es una zona rural, e impacta la llegada de 120 camiones por día”, expresó.

Por eso, dijo Peña, “suspendimos por un tiempo que dice ‘indeterminado’ en la resolución, pero la verdad es que es un tiempo razonable para tratar de encontrar otra solución”. El ministro contó que vienen acumulando “decenas de reuniones este mes”, buscando varias alternativas como “la posibilidad de generar algo en Montevideo, en Felipe Cardoso”. El jerarca también sostuvo que la solución, si llega, se dará el año que viene. “Vamos a trabajar por una solución alternativa, pero no estoy seguro de que tengamos una resolución”, expresó.

La instalación de este proyecto enfrenta a la Intendencia de Canelones con el Poder Ejecutivo. El reelecto intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo hace dos semanas, tras reunirse con el presidente Luis Lacalle Pou, que si bien los informes técnicos eran contundentes, estaba abierto a analizar otras “tecnologías” y opciones.

Durante la entrevista, el ministro señaló que próximamente se enviará un nuevo decreto de carácter “correctivo” sobre la ley de bolsas plásticas. El jerarca valoró de forma positiva la aplicación de la ley pero anunció que va a haber algunos cambios, porque “la viveza criolla nos está ganando”. “Las bolsitas para llevar los tomates las hacen con asa. Hecha la ley, hecha la trampa”, sostuvo.