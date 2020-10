El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, habló este jueves tras recibir duras críticas de México en la última Asamblea General, que cuestionó si tenía “autoridad moral” para seguir en el cargo. Almagro dijo en rueda de prensa que no se puede hacer un “paralelismo” entre las elecciones pasadas y las del último domingo, en las que ganó Luis Arce.

“No hay cifras trasladables” entre las elecciones anuladas de 2019 y las de este año, afirmó el diplomático y agregó que “no es muy inteligente hacer ese paralelismo. No creo que haya nadie que tenga los mismos votos que tenía hace un año”.

La elección de 2019 fue anulada luego de que una misión electoral de la OEA estableciera “manipulación dolosa” en favor de Evo Morales, quien tuvo que denunciar un golpe de Estado en medio de protestas sociales y bajo presión del ejército.

El secretario general defendió esa misión electoral y señaló la alteración de actas, las actas falsificadas y el voto de personas fallecidas. Almagro dijo que los principales hechos no fueron rebatidos, a pesar de haber recibido cuestionamientos de expertos de universidades estadounidenses que remarcaron “errores en el análisis”. “Los que juegan con los numeritos tratando de trasladarlos, definitivamente es un despropósito tratar de hacer eso”, afirmó.

Consultado por las críticas que hizo el representante de México, Almagro comentó: “entiendo que la prensa quiera concentrarse en el país que me criticó, y no en los treinta y pico que me apoyaron, lo entiendo perfectamente, aunque me gustaría más lo contrario. Me gustaría más que ustedes dijeran: qué genial el secretario general lo apoyaron treinta y tantos países, qué fantástico, qué apoyo a su gestión. Pero si ustedes quieren concentrarse en las críticas, no tengo ningún problema al respecto”, según consigna el portal Infobae.