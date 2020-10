Diputados del Frente Amplio (FA) solicitaron al Ministerio de Defensa Nacional un pedido de informes para saber la cantidad de beneficiarios del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el total de las prestaciones que recibieron en 2019, discriminadas por tipo, como los retiros voluntarios, obligatorios, por edad y por incapacidad, entre otros.

Gustavo Olmos (Marea Frenteamplista), que solicitó la información junto con Enzo Malan, Gerardo Nuñez, Susana Pereyra, Verónica Mato y Carlos Varela, dijo a la diaria que la ley de urgente consideración creó una comisión que tiene 180 días para elaborar una propuesta sobre el sistema previsional. En esa línea, la coalición de izquierda quiere aportar insumos a la discusión, porque entiende que la reforma no sólo puede abarcar al Banco de Previsión Social (BPS), sino a todos los sistemas, incluida la llamada Caja Militar.

Leé más sobre esto: La Caja Militar y las cajas paraestatales estarán en debate en la comisión de expertos en seguridad social, asegura su presidente

“Esto tiene razones históricas, Uruguay tenía 50 coroneles y el 30 de noviembre de 1984, cinco días después de las elecciones en las que [Julio María] Sanguinetti fue electo, el Consejo de Estado hizo un decreto aumentando ese número a 198. Eso junto con la disminución de la tropa generó una desproporción en oficialidad, que no guarda relación con el territorio, con la población o conflictividad. Eso genera un déficit absoluto en el servicio de retiros y pensiones”, señaló.

Olmos dijo que los militares tienen “privilegios y mayores beneficios”, y es necesario ir a un “régimen lo más universal posible”. Puso como “ejemplo estrella” el caso del líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos, que cobra la jubilación de general y percibe sueldo de senador. “Queremos que la información sea un insumo para poder usarla en el proceso de la reforma de la caja y buscar un sistema universal”, añadió.

Al ser consultado sobre el alcance de la reforma que impulsó el FA, Olmos opinó que se trató de una “mala reforma” que “no tocó la esencia del sistema” y destacó que si bien la Ley Orgánica Militar aprobada por la coalición de izquierda disminuyó el número de oficiales de 198 a 130, el proyecto presupuestal lo vuelve a aumentar, llevándolos 156. “Es una de las áreas que quedamos a mitad de camino. No avanzamos en desmontar los privilegios y las concepciones que priman en la formación de las nuevas generaciones con la profundidad que se debería haber hecho”, dijo Olmos.

Leé más sobre esto: El futuro de la cobertura de la seguridad social uruguaya

De todas formas, el FA considera que es pertinente volver a instalar el tema en la agenda política. “Seguramente haya un escenario político en la coalición que, por la participación de CA, se le haga muy difícil avanzar, pero nosotros no estamos dispuestos a que la reforma de la seguridad social sea solo el ajuste a quienes perciben su jubilación por el BPS, tiene que ser integral”.

Por otra parte, Olmos negó que la información solicitada tenga alguna relación con el pedido de informe de la diputada colorada Nibia Reisch sobre las prestaciones que reciben los ex presos políticos y manifestó que si bien “coinciden en el tiempo, no es una operación revancha”. Además señaló que son cosas “totalmente incomparables. Los beneficios que tienen los ex presos políticos y exiliados son ridículos al lado de los privilegios que generan el agujero de la Caja Militar”.