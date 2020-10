“Lo único real y claro es que la JUP, para no ser usada por el proceso cívico-militar, bajó su cortina en octubre de 1974. Todo lo que aparece invocando a la JUP ahora va por cuenta de los que la invocan”, aseguró Hugo Manini Ríos al ser consultado por la diaria tras la aparición de al menos dos carteles en Montevideo firmados por la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Manini Ríos, hermano del líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos y nieto del fundador del semanario La Mañana, que ahora dirige, niega haber fundado el movimiento de ultraderecha que funcionó entre 1970 y 1974, pero afirma haberlo integrado desde el año de su creación hasta que fue disuelto.

En su opinión, los carteles que aparecieron en los últimos días frente al liceo Dámaso Antonio Larrañaga y fuera del salón sindical del Instituto Nacional del Cáncer son obra de “agentes provocadores” que, “por elevación”, buscan “pegarle” a CA. “Los agentes provocadores y las acciones de provocación son tan viejas como el mundo; la calumnia, el invento y la descalificación están en la esencia humana. Viven de la división de los países y de la gente, son grupos del poder no visible que les gusta encerrar a los actores políticos en jaulitas”, reflexionó Manini Ríos.

Para el ex dirigente gremial arrocero, a CA “no se le permite la independencia”. “Que ahora vengan a jorobar con el tema de la JUP, a ver si por elevación le pegan a Cabildo Abierto, eso es una artimaña, y la gente es menos tonta de lo que se cree que es”, afirmó. “Que saquen carteles, que hagan algún atentado con el nombre de la JUP... Todo eso lo conocimos en carne propia en aquella época. Es la acción de los provocadores”, continuó Manini Ríos, y aseguró que “hay una animosidad pública” contra CA “porque es muy nuevo” y “no lo pueden encerrar en la jaulita que le correspondería estar encerrado”. Esa “jaulita”, señaló, es la ubicación del movimiento en el espectro ideológico izquierda-derecha.

Por otra parte, Manini Ríos consideró que “no tiene ningún sentido crear un movimiento extrapolado 50 años después”. “La JUP surgió como un movimiento de reivindicación de la universidad en Salto, y se llamaba Juventud Salteña de Pie. De ahí pasó a ser un movimiento nacional, al cual yo me incorporé después de que ya estaba formado. La JUP se disolvió en el año 1974 y hasta la fecha no existe, más que en la acción provocativa de algún grupo de gente”, afirmó Manini Ríos. A su entender, quienes están detrás de este tipo de acciones no son jóvenes que compartan los ideales de la JUP, ni un grupúsculo que intente “reavivar” el movimiento: “El primer ideal de la JUP es la desconfianza, ser desconfiado. Eso de 'mi vida por la LUC' no existe, no soporta la menor reflexión”, sostuvo, en referencia al contenido de los carteles.

Manini Ríos señaló que los “provocadores” también intentaban “penetrar” en la JUP y adjudicar sus acciones al movimiento cuando estaba funcionando. “La JUP fue un movimiento de gente en la calle, de gente a cara descubierta. Fuimos intransigentes en no dejar penetrar agentes provocadores, que los había muchos, como los sigue habiendo ahora, como los que hacen esos carteles”, aseveró. Para Manini Ríos, el contenido de las pancartas es “ridículo”: “Sólo una sociedad un poquito devaluada intelectualmente puede imaginarse que alguien va a decir ‘LUC o muerte’, o algo por el estilo. Yo creo que una institución a la que yo le tengo mucho respeto, como el PIT-CNT, no puede creer que eso es real”, consideró.