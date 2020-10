“La ministra vendió humo”, opinó el senador frenteamplista José Bayardi al referirse este martes a la presentación que hizo la titular de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, sobre los resultados de las auditorías que realizó la Auditoría Interna de la Nación en 12 organismos públicos. El comunicado difundido el lunes por el gobierno sostiene que “los documentos demuestran que hubo desidia, falta de previsión, descuidos y poco apego al buen manejo de los dineros públicos” en la administración anterior, y la poca especificidad de los términos utilizados generó críticas en la oposición política.

“Estamos hablando de auditorías que se hacen anualmente [en las que] los auditores normalmente acreditan las cosas que no se han cumplido desde el punto de vista de las normas o las reglas, en toda la administración pública, durante todos los gobiernos”, señaló el ex ministro de Defensa en el programa Todas las voces, de Canal 4. En la misma línea, el senador frenteamplista Mario Bergara dijo en rueda de prensa que “las auditorías son una cosa frecuente en la administración pública” y que la forma en que el gobierno anunció los resultados indica que hay un “juego político” detrás.

“Yo soy particularmente partidario de las auditorías permanentes, y sobre todo cuando hay cambios de gobierno. Están para detectar cosas para mejorar, y si hay cosas que tienen que ir a la Justicia penal, que vayan. Todo lo demás me parece juego político”, afirmó Bergara. Para el ex presidente del Banco Central, “expresiones como ‘desidia’, ‘falta de apego’ y demás suenan más a juego político que a algo que surja estrictamente de una auditoría”. “Por las expectativas que se manejaron, por la forma en que se presentaron en el arranque del gobierno y el lunes, no son más que una cortina de humo que procura trasladar la atención de cosas que para nosotros son las relevantes hoy”, continuó el legislador, que puso como ejemplos “la discusión presupuestal, la rebaja salarial, la rebaja de pasividades y el recorte de políticas sociales”.

Los cuestionamientos no se limitaron a la bancada frenteamplista. La ex contadora general de la Nación Laura Tabárez manifestó su “sorpresa” por la forma en que se divulgaron los informes y el lenguaje utilizado en los documentos. “Podría ser innovador que los informes de la Auditoría Interna se presenten en una conferencia de prensa; no se hacía porque la auditoría tiene un fin en sí mismo que no es constatar el error, sino ver las recomendaciones para corregir esos errores”, sostuvo la ex jerarca en diálogo con Radio Uruguay. “Me sorprende porque no son términos técnicos; en los informes de auditoría de contadores públicos en Uruguay esos términos no son usados”, continuó Tabárez, y consideró que sería “preocupante” el “uso político de una herramienta que es técnica”.

Uno de los primeros referentes del oficialismo en salir al cruce de las críticas de la bancada opositora fue el senador nacionalista Jorge Gandini, que, aludiendo a lo dicho por Bayardi, manifestó que “donde hay humo es porque hay fuego”, y que “capaz que todavía no se vieron las llamas, pero puede haberlas”. “Esto recién empieza, es un trabajo que comenzó hace no mucho tiempo y estos son los primeros resultados; si alguien esperaba consecuencias judiciales ahora, se adelantó”, expresó en rueda de prensa. “Esta es la primera etapa; sobre esto cada una de las unidades ejecutoras auditadas tendrá que iniciar una investigación administrativa, y de ahí surgirán eventuales pasos futuros: sumarios o denuncias, si es que corresponden”, puntualizó.

Para el legislador, el proceso que se llevó adelante fue “muy garantista”: “No se salió a cazar, a ver si se encontraban cabezas”, aseguró. “Quizás el humo para disimular es decir que esto no vale para nada. Hay un gasto sin control, hay mucha desidia en el manejo de recursos públicos, hay gente que hace muchos años estaba en el gobierno y aflojó las marcas en cuanto a cuidar la plata de la gente y se gastó mal”, añadió Gandini. Por otra parte, afirmó que “esto también es una luz amarilla y un llamado de atención a los jerarcas actuales” para que no sigan “por ese mismo camino” y sean “mucho mejores que los anteriores”. “Creo que es bueno para pasar raya, pero también para marcar la cancha hacia adelante”, reflexionó.

Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi escribió en su cuenta de Twitter que “para Transparencia Internacional [organización con sede en Alemania que promueve medidas contra la corrupción política] el mal manejo de los dineros públicos es corrupción, aunque nadie se haya enriquecido en forma personal”.