Hace pocos días el diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust aseguró que en los próximos meses el presidente Luis Lacalle Pou hará lugar al pedido de su agrupación política y destituirá al fiscal de Corte, Jorge Díaz. En diálogo con Mejor dicho, portal de estudiantes de Periodismo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Católica, dijo que si bien aún el mandatario no les respondió la carta que entregaron en julio, en la que solicitaban la remoción, cree que “Lacalle oportunamente va a responder” y en “un plazo de dos o tres meses lo va a destituir, porque Díaz está muy debilitado, además de que el ambiente laboral de la Fiscalía no es bueno”.

Esas declaraciones no fueron bien recibidas por dirigentes de la oposición. La senadora del Frente Amplio (FA) Liliam Kechichian escribió este jueves en su cuenta de Twitter: “Espero respuesta del señor Presidente en torno a la aseveración del diputado del gobierno Lust sobre el futuro del Fiscal Díaz”. A su vez, en diálogo con la diaria el senador Charles Carrera sostuvo que le preocupan las afirmaciones de Lust y que desde el Poder Ejecutivo “tendría que salir alguna explicación diciendo que no tienen ningún asidero”. Además, Carrera recordó que para destituir al fiscal de Corte es necesario desencadenar un mecanismo, según lo marca la Constitución, y el FA no lo comparte, por lo tanto, no existen las mayorías para “llegar a tal extremo”.

Cabe recordar que el artículo 44 de la Ley orgánica de la Fiscalía General de la Nación (19.483) establece: “El Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación será designado por el Poder Ejecutivo, con venia de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente en su caso, otorgada siempre por tres quintos del total de los componentes (numeral 13 del artículo 168 de la Constitución de la República). Idénticos requisitos se exigirán para proceder a su destitución”.

Por último, el diputado comunista Gerardo Núñez dijo a la diaria que las declaraciones de Lust muestran que se sigue colocando sobre la Justicia y la Fiscalía “una presión cada vez más grande y más tensa”, que es “inadmisible y merece una respuesta clara”. “Hace poco tiempo atrás tuvimos el pedido de renuncia que hicieron algunos legisladores de CA, entonces, tiene que haber un planteamiento contundente. No puede ser que cada dos o tres semanas aparezca un nuevo ataque a los Justicia”, subrayó.

A todo esto, en la noche de este jueves en la Cámara de Representantes, en medio de la votación del Presupuesto Quinquenal, Lust pidió la palabra y aclaró que le hicieron la entrevista cuando el ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma estaba “ocupando todos los titulares”, entonces, en el momento se le “apareció la figura del fiscal de Gobierno” y por eso usó la palabra “destituir”. De todos modos, sostuvo que Díaz “no tiene el perfil para dirigir la Fiscalía” y subrayó que al pedido de destitución por parte de CA se le suma el perdido de informe que hizo el Partido Colorado en julio, sobre las razones para investigar a la fiscal del caso Carlos Moreira, “que en la redacción era una clara señal del disgusto” de esa colectividad a la actuación del fiscal. A su vez, recordó que el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, públicamente “también salió hablando de su actuación como director del servicio”. “Eso me hizo a mí llevar adelante ese comentario, que lo sostengo y lo reafirmo”, finalizó Lust.