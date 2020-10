El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunció el miércoles que creará una comisión de trabajo en conjunto con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) sobre “las condiciones en la adjudicación y uso del boleto gratuito estudiantil”, tomando en cuenta que se detectaron “varias irregularidades” y que se apuntaría a “modificar la norma vigente, generando más requisitos y controles sin quitar el beneficio a quien lo necesite”.

El anuncio generó repercusiones y motivó que el diputado del Frente Amplio Sebastián Sabini presentara un pedido de informes al MTOP para conocer cuáles fueron las irregularidades detectadas, los alcances de la comisión y qué sanciones se impondría a los estudiantes que hacen un uso irregular del boleto estudiantil gratuito.

La mezquindad del planteo no tiene parangón.

El boleto estudiantil es garantizar el derecho de acceso a la educación. Tocar el boleto es dañar a los gurises y gurisas, limitarlo solo en algunos lugares es ruin. #ElBoletoNoSeToca#RecortanEnVos @tatisabini pic.twitter.com/8RuOVo9Ebz — MPP 609 (@MPP609) October 15, 2020

Este jueves el titular del MTOP, Luis Alberto Heber, aseguró que el comunicado emitido por su cartera “no fue feliz”. En una entrevista con el programa Al Día de radio El Espectador, dijo que no lo había podido revisar porque estaba en el interior y “lo sacaron sin consultarme”, y explicó que, a su entender, el comunicado “hace hincapié en las irregularidades cuando la tarea es de equidad”, “como si fuéramos a perseguir a los estudiantes”.

Heber recordó el decreto 218, de 2009, que establece que el boleto estudiantil “se les da para ir a los centros de estudio y debe tener determinada distancia”, que el decreto fija en un kilómetro, por lo que a aquellos jóvenes que viven “a una cuadra o dos no les corresponde”, y opinó que el decreto “está vigente y hay que aplicarlo”.

El ministro dijo que “hay una serie de abusos que se trata de corregir porque hay una situación de injusticia, porque se subsidia 100% en Montevideo, en 80% a los estudiantes de Canelones, y en el resto del interior se subsidia 50%”, y planteó que el objetivo es diseñar un sistema “parejo para todos los estudiantes: se va a subsidiar el 100%, porque pretendemos que la tarjeta STM no solamente esté en Montevideo, Canelones que la empezó a aplicar, Maldonado y algunas ciudades de San José, sino en todo el país”. “Si gastamos bien,no hay abusos por nadie, todos los estudiantes tienen que poder tener el subsidio de 100% en los boletos”, insistió.

Por su parte el presidente de la ANEP, Robert Silva, explicó que la comisión se creará “para generar un protocolo y un procedimiento; nosotros no vamos a investigar nada porque no está en nuestra órbita”. En una rueda de prensa dijo que “en muchas cuestiones estamos poniendo orden, y si vienen y nos dicen que tienen que cumplir con la normativa que dice que hay que informar cada dos meses del grado de asistencia o no de los estudiantes... Si las normas están, hay que cumplirlas, pero nada más de eso”, y fue enfático: “quiero desalentar cualquier rumor que quiera ostentar un relato falso de que vamos a tocar los boletos de los pobres estudiantes, nada de eso es así”.

Opinó que como ANEP van a “defender el derecho de los estudiantes de este beneficio”, y que “el que estudie no hay duda que va a tenerlo”. Además aclaró que entienden la concepción de estudio “en el sentido amplio”.

En una intervención en la cámara baja Sabini manifestó su preocupación por el tema y advirtió que “si los estudiantes no van, si no concurren [a estudiar], se les quita el boleto estudiantil. Esos controles ya se hacen”.

Además se preguntó “qué es el uso irregular de un boleto”, y mencionó que le llama la atención que el control “se quiera realizar únicamente a los estudiantes del área metropolitana”, ya que en la reunión con la ANEP asistió el coordinador del Área Metropolitana del MTOP, Joselo Hernández. “Lo que hay es una penalización a los estudiantes de Canelones y Montevideo”, afirmó.