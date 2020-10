El demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, presidente de Estados Unidos, se enfrentan esta noche en un debate cara a cara en Nashville (Estado de Tennessee). Es el segundo encuentro entre ambos candidatos, y el último antes de las elecciones que tendrán lugar el 3 de noviembre.

En la previa, la novedad del debate de hoy era el “botón de mute”: durante los primeros dos minutos de cada intervención, el oponente que no tenga la palabra tendrá su micrófono apagado. Ocurre que en el anterior debate, Trump había interrumpido 128 veces a Biden y al moderador, Chris Wallace. Para evitar la repetición de esa dinámica, los organizadores del debate negociaron la solución de silenciar parcialmente a los contrincantes.

Primer round: coronavirus

La moderadora Kristen Welker, de la cadena NBC, preguntó a ambos candidatos sobre su encare para combatir la pandemia. Trump dijo “soy inmune y cada vez más gente lo es”. Biden ser refirió a la cantidad de estadounidenses muertos, que superan los mil por día, y responsabilizó al actual presidente. Afirmpo que Trump no tiene plan, y que en cambio él obligará a usar máscaras e implementará diversos protocolos. Trump afirmó que no es seguro, pero que posiblemente antes de fin de años habrá una vacuna y que el ejército ya está preparando la logística para distribuirla entre la población. Biden, en cambio, aseguró que se acerca un verano (boreal)“oscuro”. Trump se refirió, indirectamente, a los recursos económicos que ha conseguido la campaña de Biden: “él está encerrado en un sótano, pero yo tengo que salir, hacer actos”, dijo el presidente. Biden, por su parte, acusó al presidente de no negociar con la oposición una serie de medidas consensuadas para poder combatir al virus sin detener la economía. Se refirió especialmente a los recursos para mantener a las escuelas funcionando. Al respecto, Trump afirmó que los niños no transmiten la enfermedad, por lo que no habría que tomar medidas especiales. Trump se refirió al costo de medidad de protocolo, como las mamparas plásticas y dijo que son perjudiciales para los negocios. Biden insistió en la importancia de usar máscaras y de conseguir recursos para implementar protocolos. Trump sugirió que Estados Unidos presenta grandes cifras de contagios porque realiza “mejores tests”. Biden se refirio al informe del New York Times que indica que Trump fue informado de la gravedad del coronavirus al inicio de la pandemia, pero decidió desestimar los consejos. El asunto del financiamiento fue sacado a luz por Trump, que acusó a Biden de “recaudar dinero de Wall Street”

Segundo Round: interferencia extranjera y relaciones internacionales

Biden aseguró que si Rusia, China u otro país interfiere con la soberanía estadounidense, deberá pagar un precio, en caso de que sea electo. “No entiendo por qué este presidente no se enfrenta a Putin, un hombre que le ha puesto precio a la cabeza de combatientes estadounidenses”, dijo Biden.

Trump, a su vez, acusó a Trump de recibir finaciación de Rusia aún al día de hoy, y negó haberla recibido el mismo. “Creo que le debe explicaciones a los estadounidenses”. “No he recibido un centavo de potencias extranjeros en mi vida”, dijo Biden, y habló de sus declaraciones de impuestos. Acusó a Trump de no mostrar las suyas porque se volvería evidentes sus negocios con potencias extranjeras. Trump conestó que pronto liberará esa información. “Tú eres el hombre que controla todo”, dijo Trump a Biden. “Tienes palacios por todo el país. Vives muy bien”. Biden se defendió de las acusaciones sobre haber favorecido a su hijo con negocios en Ucrania, y se refirió a que fue investigado por su actuación como vicepresidente sin que se encontraran irregularidades. Welker preguntó a Trump por sus cuentas bancarias en China. “Tengo cuentas en todo el mundo. Soy un hombre de negocios”, se defendió Trump, que aseguró haber cerrado esas cuentas antes de candidatearse. Biden acusó a Trump de aumentar el déficit de Estados Unidos con China, y aseguró que como presidente hará que el país asiático cumpla las reglas del comercio internacional. “Esto no es sobre la familia de Trump o la mía. Es sobre las familias de ustedes”, dijo Biden mirando a la cámara. “Tenemos que hablar de sus familias, de sus problemas, pero de eso es lo que el no quiere hablar”, agregó. Sobre el problema con Corea del Norte, Trump aseguró haber alejado un escenario de “guerra nuclear”. “China tiene que ser parte de las negociaciones con Corea del Norte”, dijo Biden, y dijo que Trump legitimó al mandatario coreano, que es un “matón”. “Tengo una buena relación con él”, dijo Trump. “También teníamos una buena relación con Hitler, vamos”, dijo Biden.

Tercer Round: salud y asistencia social

Trump aseguró que quiere crear un nuevo sistema de salud, que supere al Obamacare, y acusó a Biden de querer “socializar” el sistema, cuando hay “grandes planes privados” de salud. Biden aseguró que bajará los precios de los medicamentos estimulando la competencia entre laboratorios y negó estar en contra de los seguros privados, que aseguro son compatiles con el programa demócrata. “Diez millones ya perdieron sus seguros de salud, y muchos mas lo perderán por su manejo del Covid-19”, dijo Biden, al referir que los infecados tendrán “condiciones preexistentes”. “Nuestro plan va a salvar vidas”, dijo Biden, porque va a conceder “seguros de salud accesibles”. “No lo hizo en 47 años, por qué lo va a hacer ahora”, respondió Trump, aludiendo a la larga carrera política de Biden.

El debate luego giró en torno a la falta de un acuerdo en el Congreso para liberar fondos de combate al coronavirus. Trump acusó al Partido Demócrata de frustrarlo para empeorar la situación antes de las elecciones. Biden, por su parte, aseguró que los republicanos quieren reducir el gasto, y habló de la necesidad de incrementar el gasto federal. Biden se mostró favorable a aumentar el salario mínimo a nivel nacional, mientras que Trump afirmó que, en cambio, deberían considerarse diferentes situaciones locales.

Welker preguntó a Trump cómo hará para reunir con sus familias a 500 niños que fueron separados de sus padres por ingresar ilegalmente al país, y el presidente evadió la respuesta. “Es criminal”, dijo Biden. “Están bien cuidados”, respondió Trump. “En los primeros 100 días voy a mandar al Congreso una ley para que los dreamers se puedan quedar en el país”, prometió Biden. “En los ocho años en los que fue vicepresidente no hizo nada más que construir jaulas para inmigrantes”, retrucó Trump.

Cuarto round: racismo

“Siempre movimos la aguja hacia una mayor inclusión. Él es el primer presidente que dice que hay que parar con eso”, dijo Biden. “Nadie hizo már la comunidad negra que yo, excepto tal vez Abraham Lincoln”, contestó Trump. Biden afirmó que Trump cree que la solución para la delincuencia es encerrar a más gente, mientras que en su período como vicepresidente de Barack Obama disminuyó la población carcelaria. “Me conocen y lo conocen a él. Saben que me guío por la honestidad y la verdad. Nuestro carácter nacional está en juego con el voto”, dijo Biden. “Eres un corrupto. No me digas eso”, contestó Trump. Acerca de su posición sobre el movimiento Black Lives Matter, Trump dijo que la primera vez que escuchó hablar del movimiento fue porque cantaban consignas contra la policía, pero aseguró que tiene buenas relaciones con todas las personas. “Soy la persona menos racista de esta habitación, aunque no puedo verlos a todos porque está muy oscuro”, dijo Trump. Biden recordó las palabras de Trump sobre los mexicanos (“violadores”) y su postura contra los musulmanes.

Quinto round: cambio climático y empleo “Tenemos los mejores números de emisión de carbono. Miren a China, a Rusia, a India, qué sucio”, dijo Trump. “Pero no voy a sacrificar millones de puestos de trabajo”. “El cambio climático es una amenaza para la humanidad. Tenemos una obligación moral de actuar”, dijo Biden, y acusó a Trump de deshacer las leyes del período Obama. Aseguró que su plan creará nuevos empleos en estaciones de recarga de energía elécrica, en reconversión de sistemas a una matriz eléctrica, y que habrá crecimiento económico. “Su plan lo hicieron Ocasio-Cortez y tres más. Él no sabe nada”, atacó Trump. “No sé de dónde saca sus números. Nuestro plan tiene el apoyo de todos las grandes organizaciones ambientalistas y de los grandes sindicatos”, contestó Biden, que se refirió a la industria de los molinos de viento. Trump introdujo el tema del fracking, y acusó a Biden de haber cambiado de posición. Biden dijo apoyarlo mientras haya una transición hacia energías más limpias. También afirmó que dará subsidios a la industria del petróleo para la reconversión.

Un evento similar al de esta noche, que debió haber tenido lugar la semana pasada, fue suspendido debido a que el comando de Trump no aceptó realizar el debate vía streaming, mientras que el equipo de Biden no estuvo de acuerdo en hacerlo de forma presencial, dada la posibilidad de contagio que implicaba la cercanía con el presidente estadounidense, que estuvo infectado por el coronavirus.