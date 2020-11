Los diputados del Frente Amplio que integran la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas transmitieron su preocupación a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por la falta de controles en el transporte carretero, tras la decisión que tomó en abril el ministro Luis Alberto Heber de suspender el Sistema Integral de Control de Transporte de Carga (Sictrac). El viernes, un camión que circulaba sin habilitación golpeó la estructura de un puente peatonal en los accesos a Montevideo con la retroexcavadora que trasladaba y lo derribó, causando la muerte de una persona y dejando a otras cuatro heridas.

Heber “tomó esa decisión y no lo sustituyó por ningún sistema, ni reinstaló el que existía. En estos meses miles y miles de camiones han circulado por las rutas nacionales sin ningún tipo de control en cuanto a las cargas que llevan, de dónde vienen, a dónde van, si el vehículo está habilitado, si tiene los seguros correspondientes”, manifestó este miércoles el diputado Carlos Varela en una rueda de prensa. “Todo esto es un riesgo enorme que se materializó en este accidente del otro día, lo que genera una situación muy compleja”, agregó el legislador.

Si bien aclaró que no se puede adjudicar la responsabilidad de este accidente puntual a la falta de controles, Varela señaló que hay una serie de riesgos asociados a esta situación: “A los empresarios que están trabajando en la formalidad les genera la posibilidad de la competencia informal, al Estado lo perjudica porque no recauda lo que debería recaudar, y los trabajadores están trabajando en vehículos que, muchas veces, no están habilitados, y está en riesgo su propia vida”, manifestó. Con estos elementos a la vista, “el gobierno debería revisar su decisión. No puede pasar que el transporte carretero siga circulando sin el control correspondiente”, aseveró el diputado.

Varela recordó que Heber decidió suspender el Sictrac luego de constatar “supuestas irregularidades” en el sistema, ante lo cual solicitó una auditoría. “Está en su derecho, pero nos parece que ya transcurrió tiempo suficiente para tener un informe si efectivamente algo sucedió con el sistema anterior”, consideró. Según señaló, las autoridades respondieron ayer que “están esperando un informe técnico a partir del cual se instalaría un nuevo sistema” o una versión “mejorada” del anterior.

Ayer, el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre, Mauro Borzacconi, consideró que el accidente podría haberse evitado si el Sictrac hubiera estado funcionando. “De estar funcionando el Sictrac, ese camión no hubiera tenido el accidente porque no habría estado circulando”, dijo Borzacconi. “Hoy no hay controles”, añadió, para luego lamentar que no esté funcionando un sistema que “se había conseguido con el esfuerzo de todos” los involucrados en el sector.