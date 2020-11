Durante casi tres horas este martes a la tarde, la Cámara de Diputados realizó una sesión en homenaje a los 100 años del Partido Comunista del Uruguay (PCU), que contó con elogios y reconocimientos desde el Frente Amplio (FA), y voces discordantes en la coalición multicolor. Los legisladores del Partido Nacional (PN) que tomaron la palabra expusieron sus discrepancias pero reconocieron la vocación democrática del PCU, el Partido Colorado (PC) emitió un comunicado donde dejó sentadas sus “diferencias profundas”, mientras que Cabildo Abierto (CA) no asistió al homenaje.

El aniversario del PCU no solo generó controversia a la interna del oficialismo, sino también visiones contrarias a lo decidido por sus partidos de diputados del PN y CA.

Los legisladores del FA recordaron el rol de lucha contra la dictadura de los militantes comunistas, la forma de hacer política “desde las convicciones” y el “férreo compromiso con sus ideales” del PCU. La sesión fue seguida desde las gradas por autoridades del FA, el expresidente José Mujica y los intendentes electos Carolina Cosse y Yamandú Orsi.

“Nunca fue sencillo ser comunista, cuantos prejuicios y temores”, dijo Ana Olivera, diputada del PCU, que fue una de las primeras oradoras en la sesión de la Cámara de Diputados. Otro de los diputados comunistas, Ubaldo Aita, reconoció “el gesto republicano de las fuerzas políticas que se encuentran en sala” e indicó que el homenaje “desde posicionamientos políticos e ideológicos radicalmente diferentes en algunos casos, enraíza con las mejores tradiciones democráticas de nuestra sociedad”. En tanto, el también comunista Gerardo Núñez recordó a “los 75 mártires” que “cayeron defendiendo la democracia”.

“En democracia no existen enemigos”

El diputado del PN Juan Martín Rodríguez manifestó que existen “diferencias en el plano de las ideas” con el PCU pero que “jamás” pondrán eso por delante de la “convivencia democrática”. En esa línea, añadió: “en democracia no existen enemigos sino adversarios. Los únicos son los enemigos de la democracia”.

En forma similar se expresó el también nacionalista Alejo Umpiérrez, quien sostuvo que “las ideas se combaten con otras ideas” y que el PCU “siempre apostó por la vía electoral en Uruguay, un hecho que nosotros reconocemos más allá de las diametrales diferencias que hemos tenido”. Otro diputado del PN, Álvaro Viviano, señaló que “las convicciones republicanas y democráticas se fortalecen en las discrepancias”, y que el sistema político local tiene una “actitud permanente de seguir tirando muros y alejarnos cada vez más de la intolerancia”.

En el mismo tono hablaron el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, y el representante del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega. Mientras que el legislador blanco del sector sartorista, Pablo Viana, decidió no participar de la sesión, aunque sí lo hizo su suplente.

“No rendimos ningún homenaje a doctrinas que rechazamos”

La bancada del PC tomó la decisión de emitir un comunicado con su posición y el diputado Jorge Alvear lo leyó en sala. Si bien este comunicado saluda al PCU por su centenario y reconoce el trabajo de “sucesivas generaciones de comunistas uruguayos”, deja en claro que sus “diferencias filosóficas, ideológicas y políticas con el PCU son actualmente tan profundas como lo han sido siempre”.

En esa línea, manifiestan: “Los colorados no rendimos ningún homenaje a doctrinas que rechazamos, como la ‘dictadura del proletariado’, cuya aplicación en diversos estados del planeta ha dejado tras de sí una estela funesta de opresión, atraso y millones de muertos”.

Por otra parte, el legislador de CA, Eduardo Lust, se deslindó de la decisión de la bancada de su partido de no asistir a la sesión —si bien se encuentra de licencia—. Dijo este martes en el programa Desayunos Informales que el PCU “hoy es un partido democrático” y consultado sobre la decisión de no presentarse al homenaje respondió: “yo no lo haría”.