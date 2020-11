Si bien hay acuerdo entre la coalición y la oposición sobre el famoso cambio de gobernanza de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), todavía queda afinar detalles. Cabe recordar que la nueva redacción estableció que el directorio de la UAM estará integrado por varios miembros y que los principales son el presidente, designado por la Intendencia de Montevideo, y el secretario general, elegido por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

A su vez, se establece que una de las responsabilidades del directorio será designar un gerente general, “que tendrá voz, pero no voto, tanto en el Directorio como en la Mesa Ejecutiva”. “Entre otros cometidos que le asigne el Directorio, el gerente propondrá el organigrama de los recursos humanos de la UAM”, se establece en el proyecto de Presupuesto.

En el artículo no dice cómo se designa al gerente general, pero en la coalición se maneja una idea que ya se venía masticando cuando se trató el proyecto en Diputados: que sea mediante un llamado abierto a concurso, según explicó a la diaria el senador nacionalista Jorge Gandini. Agregó que el gerente “es el que está al frente de la gestión todos los días, como en cualquier empresa, que tiene un directorio y luego un gerente general que se hace cargo del funcionamiento”.

“Hasta ahí no hay ninguna discusión; el asunto es que no dice cómo se designa, queda en manos del directorio, que podrá resolver hacer un llamado abierto. La propuesta es agregar que la ley diga que sea por un llamado público. Es un detalle, a mí no me complica, pero también tiene que verlo la otra parte”, subrayó.

Sin embargo, el senador del Frente Amplio (FA) Chales Carrera dijo a la diaria que en la actualidad el cargo de gerente general de la UAM ya se designa por concurso, ya que es parte de la práctica institucional. “Nosotros no tenemos inconveniente si lo quieren poner en la ley, pero ya se elige por concurso, por normativa interna”, subrayó.

Fuera de Ambiente

En tanto, este lunes de mañana las máximas autoridades del Ministerio de Ambiente –encabezadas por su titular, Adrián Peña– comparecieron ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda. Según pudo saber la diaria, solicitaron que a la novel cartera se la exonere totalmente del artículo 13 del Presupuesto, relativo a los funcionarios, que establece que “las necesidades de personal de los incisos de la Administración Central y de los servicios descentralizados comprendidos en el artículo 220 de la Constitución de la República serán cubiertas con funcionarios declarados disponibles por reestructura, según las normas de la presente ley”.

Una fuente del Ministerio de Ambiente señaló a la diaria que el pedido de que se exonere de ese artículo a la cartera radica en que, como es un ministerio nuevo y hay mucha especificidad de tareas, es complicado buscar funcionarios entre los excedentes, ya que difícilmente se encuentren con la formación que se precisa.

Gandini señaló que este planteo del Ministerio de Ambiente “es probable” que lo lleven, ya que argumentan que “son diferentes porque recién arrancaron” y para el senador, “tiene razón”.

Penadés vs FA

Aunque aseguró que la propuesta aún no llegó a la bancada de la coalición, el senador nacionalista Gustavo Penadés criticó la propuesta del FA para reasignar el 0,1% del Producto Interno Bruto destinado a imprevistos y cargos de confianza para atender diversos reclamos.

El argumento que esgrimió Penadés es que no existe ningún “fondo para imprevistos”. “Son reservas que tienen los ministerios ante situaciones de emergencia para poder echar mano de ellas. Pero no nos imaginemos que es una bolsa en la que hay plata y de ahí sacás para todos lados”, expresó. Según el legislador, “cuando se habla del fondo de imprevistos para financiar proyectos es porque en líneas generales no se tiene de dónde financiar”. Penadés considera “sorprendente” que “un partido que estuvo 15 años en el gobierno no sepa esto, o de lo contrario se trata de una picardía política”.