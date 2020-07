La decisión tomada por la departamental capitalina del Partido Socialista de apoyar la candidatura de Carolina Cosse sigue provocando la renuncia de dirigentes de la llamada ala “renovadora” de este sector político, dado que muchos de ellos tienen mucha cercanía con el ex intendente y candidato a la reelección Daniel Martínez.

Esto, sumado a la ausencia de candidatos del ala renovadora en la lista que el PS presentará a las elecciones de setiembre, a las alianzas sectoriales con las que el sector político se presentará y a la aparición de ofertas electorales encabezadas por ex dirigentes socialistas, parecen haber influido en la decisión de los dirigentes.

Uno de los casos es el del director de Desarrollo Municipal y Planificación de la Intendencia de Montevideo, Jorge Buriani. Según pudo saber la diaria, militará para la lista del Movimiento Socialista, cuya lista a ediles será encabezada por la ex senadora socialista Daisy Tourné, quien renunció al PS en abril de 2020 entre otras cosas por diferencias con la conducción “ortodoxa” del PS respecto de su falta de apoyo a la reelección de Martínez.

Otro de los dirigentes que abandona el PS es el coordinador de la Unidad de Participación de la Intendencia de Montevideo, Miguel Pereira, quien en las elecciones pasadas fue candidato a alcalde por el Municipio Ch. “Hay cuestiones políticas y personales. Las políticas me la reservo para tratarlas en las internas como corresponde. En lo personal, hay normas éticas de respeto y compañerismo que quiero respetar. Yo apoyo a Daniel Martínez y voy a militar por él; soy una persona de barrio, de las bases, mi forma de militancia es muy activa e hiperactiva y voy a dejar todo en la cancha por Daniel, entonces no puedo ir en contra de una corriente y estar en un espacio que lleva a una candidata y limitan ese tipo de militancia”, dijo Pereira a la diaria. El dirigente sostuvo que buscará un espacio donde pueda militar con “placer y alegría”, ya que, aseguró, “no se puede militar enfadado”. “Y sólo lo voy a poder hacer en un espacio en que tenga la mente tranquila de que no estoy contraviniendo normas estatutarias o del partido”, explicó.

Otro de los dirigentes que firmó su carta de renuncia es Eric Álvez, quien integró el equipo de asesores en educación de Martínez durante su campaña para las elecciones presidenciales del año pasado.

Hace dos semanas, el Movimiento Socialista, histórico aliado del PS dentro del Espacio 90, definió separarse de la hoja de ruta de este sector y apoyar a Martínez. Según había dicho su principal referente, el ex senador y ex presidente del Banco Hipotecario del Uruguay Walter Morodo, Martínez “ha realizado una excelente gestión en Montevideo, con cifras de inversión en infraestructura históricas y con resultados exitosos, en lo que su experiencia en gestión y trabajo en equipo dieron importantes resultados”.