El ministro del Interior, Jorge Larrañaga, dijo en una rueda de prensa que el uso de picanas en procedimientos policiales no está prohibido, aunque no forman parte del equipamiento policial ni hay “instrucciones” de la Policía para su utilización. Según sostuvo el ministro, se trata de un instrumento de comercialización libre, pero no está estipulado su uso en la Policía.

El jerarca hizo estas declaraciones en el marco de una investigación a nivel judicial y administrativo por el uso de una picana eléctrica durante una detención ocurrida el 30 de junio en Pocitos. Por este caso, dos policías fueron formalizados y están cumpliendo arresto domiciliario.

“Yo no puedo saber exactamente qué tiene o qué porta cada uno de los más de 30.000 policías que tiene el Ministerio del Interior”, aseveró Larrañaga, que ratificó lo dicho ayer a la diaria por el jefe de Policía de Montevideo, Erode Ruiz, quien manifestó que la picana “es un instrumento que tiene venta pública”, por lo cual “no está prohibido” que los policías lo utilicen. En ese sentido, Larrañaga insistió en que se trata de “un armamento no letal” y recordó que “hasta 2000 o 2002 formaba parte del equipamiento policial”.

Este lunes, la bancada frenteamplista analizará convocar al titular del Interior al Parlamento para pedirle explicaciones sobre este episodio. Varios legisladores manifestaron su preocupación ante el hecho, que calificaron “de extrema gravedad”, y coincidieron en que esperan un repudio unánime por parte del sistema político.