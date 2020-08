El candidato a la Intendencia de Rocha por Cabildo Abierto, bajo el lema del Partido Nacional, Martín Rodríguez, causó revuelo en las últimas horas tras proponer eliminar el “turismo de hippies” del departamento.

Entrevistado por Búsqueda, el candidato cuestionó que se le abriera la puerta a “comunidades enteras conformadas por gente que no trabaja ni estudia”, que “sólo plantan marihuana, ponen cuatro palos, pescan, roban, rastrillan y esas cosas que deterioran la visión del departamento”..

En entrevista con el programa radial Pan y Circo de Rocha, Rodríguez dijo que se lo malinterpretó y explicó: “Cuando decimos turismo naturista, hippies... los hippies en serio, la cultura hippie por supuesto que los recibimos de brazos abiertos. No queremos el pichaje, el que viene a dormir en el porche del turista, en la playa, aquel que lo tiene que sacar la Prefectura en la mañana para que la familia venga a la playa, aquel que viene a manguear, el que va al semáforo alcoholizado y drogado a golpearte la puerta del vehículo. Eso no lo queremos”.

También sostuvo que su partido hizo un “estudio en serio” del turismo sustentable, que se enfoca en el público “objetivo”. “¿Eso es discriminar? Eso es planificar qué pretendo, qué quiero vender”, recalcó. Según dijo, no es “políticamente correcto lo que digo y repercute”.

“Sabemos bien lo que queremos para el departamento. Los mismos hippies saben de lo que estoy hablando, los mismos veraneantes del turismo naturista son los que se ven perjudicados por este tipo de gente y dejan de venir al departamento”, señaló.

Dirigentes de diferentes filas políticas cuestionaron las declaraciones de Rodríguez. El candidato nacionalista Jóse Carlos Cardoso se distanció de sus declaraciones. “No tenemos que calificar a los turistas si son hippies, si son jóvenes, si son melenudos. No tenemos que hablar de las características del turista. Tenemos que recibir turistas. El turista tiene que venir a Rocha. Nosotros no le ponemos condiciones”, dijo a la diaria este viernes, y recalcó: “¿Mañana vamos a prohibir que los homosexuales vengan a Rocha? ¿Por qué clasificar al turista? No tenemos que clasificarlo”. El candidato frenteamplista Aníbal Pereyra dijo a radio Universal que Rodríguez estaba buscando que se hablara de él: “'no importa que hablen mal de mí, sino que hablen'. Es una manera de que te conozcan”.