El candidato de Cabildo Abierto (CA) a la Intendencia de Rocha por el lema Partido Nacional (PN), Martín Rodríguez, propone eliminar el “turismo de hippies” del departamento y apuntalar el “turismo de nivel” como el que, a su entender, hay en Maldonado. Según dijo Rodríguez a Búsqueda, “el nivel de turismo que llega al departamento empezó a decaer” cuando “se le abrió la puerta al turismo de hippies”, al que describió como “comunidades enteras conformadas por gente que no trabaja ni estudia”, “sólo plantan marihuana, ponen cuatro palos, pescan, roban, rastrillan y esas cosas que deterioran la visión del departamento”.

“Lo primero que tenemos que hacer los rochenses es cerrar la puerta para que no venga cualquiera a vivir de la nada”, enfatizó Rodríguez en la entrevista con el semanario. Para el candidato, esta situación de “deterioro” del departamento se refleja en la falta de inversión, de infraestructura, de buenos servicios y de trabajo. “Con condiciones naturales muy inferiores, Colonia tiene tres cadenas de hoteles cinco estrellas. Rocha ni siquiera tiene un hotel cuatro estrellas. Ni una rambla, ni un shopping, ni un cine, ni una mesa de casino, ni una piscina termal marina”, señaló. “Rocha no tiene..., no tiene..., no tiene… Y así empezó a decaer el nivel de turismo que llega al departamento”, argumentó el candidato.

Rodríguez describió a los “hippies” como “visitantes que vienen y se quedan en los mejores lugares de Rocha: Valizas, Punta Rubia, Aguas Dulces... ¡Lugares espectaculares! Y entonces se instalan allí, ponen cuatro palos y nadie los saca”. “No es que tengamos algo en contra, pero no es el turismo que queremos recibir”, aseguró. En su criterio, estas “comunidades” fomentan “la inseguridad y la contaminación ambiental” y “cuentan con la complicidad anónima de los gobiernos de turno”. El cabildante responsabilizó por esta situación no sólo a los últimos gobiernos frenteamplistas, sino también a los partidos Nacional y Colorado que “le entregaron en bandeja el gobierno al Frente Amplio en el departamento por una pelea entre el gobierno municipal blanco y el nacional colorado”.

Su propuesta es “exigir a quien visita el departamento que tenga alojamiento y dinero” y, “si no tiene dónde estar, que se vuelva a su casa”. Según afirmó, “hay una norma de convivencia” que permitiría implementar esta medida, que ya “se practicó en varios lugares de Maldonado”. “¿Cuánta gente hay haciendo dedo en Rocha y cuánta en Maldonado? Están todos haciendo dedo en Rocha, porque el departamento fomenta ese tipo de turismo. Pero esta gente no le deja nada a Rocha, lo ensucia y lo deteriora”, reflexionó Rodríguez, a la vez que advirtió que “no es una lucha de clases; sólo decimos lo que le sirve al departamento”.

“A Rocha le sirve que venga turismo de nivel, porque tiene lugares preciosos y hay que explotarlos; el departamento ha perdido muchísimo y sólo le quedan, como decimos, ‘buen sol y playas’”, continuó el candidato, e insistió en que “no es un tema ideológico”. “Esto es como si usted invita a 60 personas a su casa y no le dejan absolutamente nada, sólo un desorden enorme. ¿Usted qué prefiere? Mejor que vengan dos, que le paguen bien por su casa y que la mantengan impecable”, comparó. “Acá queremos eso, porque si no es del turismo, la mayoría de los rochenses no tienen de qué vivir. Está bien el turismo ecológico, pero hasta cierto punto”, aseveró Rodríguez, que se medirá en las elecciones del 27 de setiembre con Aníbal Pereyra (FA), Artigas Barrios (FA), Mary Urse (FA), Alejo Umpiérrez (PN), José Carlos Cardoso (PN), Rafael de León (PC), Enrique Campos (PC), Federico Zerbino (Partido Ecologista Radical Intransigente), Ana Ofelia Cordano (Partido Verde Animalista) y Miguel Sosa (Asamblea Popular).