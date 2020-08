El relacionista público Fernando Cristino manifestó en su cuenta de Instagram su intención de ser candidato a alcalde de Punta del Este por el Frente Amplio (FA). “Sé que estamos con el tiempo contado pero se puede, se puede. me voy a ir a la Corte Electoral de Maldonado para ver si ingreso mi lista a favor del FA [...] Me voy a tirar para ser alcalde de Punta del Este por el Frente Amplio. Porque la gente lo necesita. Basta de hipocresía, basta de pavadas, basta de todo lo que pasa en Punta del Este donde hay muchísimo por hacer”, dijo el 21 de julio.

Ante las declaraciones del empresario, la lista 738 de Maldonado consideró que era necesario que la coalición de izquierda hiciera pública su postura y, por ese motivo, puso a discusión una moción para abrir la discusión del tema en la sesión de la Mesa Política del 30 de julio. La moción decía: Promover que “se declare que el Sr. Fernando Cristino no cumple con los requisitos que exige el FA para ser candidato de dicha fuerza política, en tanto no ha sido presentado por ningún comité de base ni grupo político ni ha sido avalado por ningún organismo del FA. Por lo cual no se encuentra habilitado para ser candidato ni utilizar el nombre ni símbolos de esta fuerza política”.

Fermín De Los Santos, edil de la lista 738, dijo a la diaria que la moción tomó estado público, pero la Mesa Política departamental resolvió por mayoría que lo mejor era no era sacar ningún comunicado. “Hay condiciones que no reúne, entre ellas, dos que son muy importantes: presentarse en un comité de base o un grupo política o hacer un pedido en la orgánica y ser habilitado, algo que no es el caso. La Mesa Política entendió que lo mejor era no hacer un comentario que lo expusiera más”, y que “se apacigüen las aguas solas”. “Veremos si nos equivocamos nosotros en nuestra estrategia o si se equivocó el FA. Pero la mayoría decidió eso”, afirmó.

Quien sí se pronunció al respecto fue el comité de base Punta Pueblo, que publicó un comunicado el 1 de agosto, expresando que “Fernando Martín Cristino no es miembro de este comité de base y no es promovido como candidato al municipio de Punta del Este. Tampoco es miembro del Frente Amplio”.

“Las candidaturas del FA se elaboran mediante procesos regidos por su carta orgánica y no existe la posibilidad de autoproclamarse como candidato”, consigna el comité de base. Además, aclara que hasta la fecha se reconocen solo dos candidaturas que cumplen con los requisitos de la coalición de izquierda, la de Ricardo Pereira y la de Gustavo Oliveros.