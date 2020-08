El presidente, Luis Lacalle Pou, se refirió este miércoles en Florida al documento interno de Ministerio de Desarrollo Social (Mides), divulgado hace unas horas por la diaria, en el que se plantean advertencias sobre lo que pasaría en esa cartera si se mantienen los planes de recorte presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Entre otras, en dicho documento las autoridades del Mides consideran que la propuesta del MEF implicaría una “mutilación de las posibilidades de atender a las situaciones de pobreza extrema”. Advierten además que el MEF proyecta una “reducción presupuestal de casi 30%”, que según las autoridades del Mides afectaría muchas de las “líneas estratégicas” del ministerio, como las transferencias sociales, en el orden de 45%, y las áreas de dependencia y discapacidad, en 28%.

Consultado por la prensa sobre el documento, el presidente respondió: “No sé quién escribió eso, lo leí hoy temprano. Ya me puse en contacto con el ministro, el subsecretario y con el director de Secretaría, porque ese tipo de documentos que califican de mutilación hay que fundamentarlos”.

Aclaró que esa no es la postura oficial del gobierno y reiteró críticas a la gestión anterior del Mides: “lo que seguro no vamos a hacer es tener aparatos, equipamiento, instrumentos alimentos para la gente desaprovechada, que se vence. Lo que seguro no vamos a hacer es gastar plata en cosas que no hacen a quien tiene que recinir la asistencia”

Lacalle Pou agregó que durante los meses de mayores dificultades por la crisis sanitaria el gobierno “aumentó las asignaciones familiares” y se distribuyeron más de 600.000 canastas. “Acá no hubo un retaceo, al revés”, señaló.

Destacó que la ministra Azucena Arbeleche “a quien le estamos pidiendo por favor que emprolije los números”, en realidad “abrió la canilla durante la pandemia”, al punto que el el gasto en asistencia social “superó los 600 millones de dólares”.

“Hablar de mutilación es un poco duro, hoy de mañana me comuniqué con las autoridades del ministerio para saber de dónde salió ese documento y en qué se basa”, señaló Lacalle Pou.

La divulgación del documento del Mides también generó repercusiones en la oposición. “El documento muestra claramente lo que [las autoridades] no han dicho en todo este tiempo. Todo estaba cubierto bajo el manto de las dificultades y las medidas de emergencia por la pandemia de covid-19, pero acá quedó a la vista la motosierra, como decía el padre de Luis Lacalle Pou”, dijo a la diaria la ex ministra Marina Arismendi.

En la misma línea, la diputada Cristina Lustemberg se contactó con el ministro Pablo Bartol, quien le manifestó la “preocupación que tiene el equipo del Mides por la gravedad y repercusión que esto va a tener sobre todo en la población más vulnerable”