“El documento muestra claramente lo que [las autoridades] no han dicho en todo este tiempo. Todo estaba cubierto bajo el manto de las dificultades y las medidas de emergencia por la pandemia de covid-19, pero acá quedó a la vista la motosierra, como decía el padre de Luis Lacalle Pou”. Así describió la ex ministra del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) el documento interno de la cartera sobre presupuesto quinquenal publicado ayer por la diaria.

En el texto, las autoridades del Mides consideran que la propuesta que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el ministerio implica una “mutilación de las posibilidades de atender a las situaciones de pobreza extrema”. Allí se advierte que el MEF proyecta una “reducción presupuestal de casi 30%”, que según las autoridades del Mides afectaría muchas de las “líneas estratégicas” del ministerio, como las transferencias sociales, en el orden de 45%, y las áreas de dependencia y discapacidad, en 28%.

En diálogo con la diaria, Arismendi dijo que los “recortes brutales de las políticas sociales” propuestos tienen que ver con una concepción “que nuevamente está primando: la aporofobia”. Además, sostuvo que se apunta a “cortar lo que eran los objetivos [del Mides]: todos los derechos para todas las personas, como establece la Constitución: derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, etcétera. Acá se produce un retroceso tremendo”.

Arismendi afirmó que las autoridades del ministerio deberían profundizar en las propuestas planteadas para poder cumplir con sus funciones y a la vez aportar al ahorro fiscal que promueve el Poder Ejecutivo. La ex ministra consideró que es “terrible” la iniciativa de realizar migraciones de las Tarjetas Uruguay Social (TUS) a la aplicación “Tu app”, que desarrolló esta administración durante la pandemia, porque “aunque no lo planteen de esta forma, van a poder ver qué es lo que compran las personas”. “Dicho de otra manera, van a poder controlar mejor a los pobres”, expresó. Además, sostuvo que el desarrollo de la TUS tuvo, justamente, el propósito contrario: “darles libertad a las personas” y que pudieran comer lo que quisiera sin ser controladas, “porque el objetivo es darles autonomía a las personas”. En el caso de la reducción de la TUS propuesta, sostuvo que no le queda claro “por qué cosa lo van a sustituir”.

Asimismo, Arismendi manifestó preocupación por el “ajuste” que plantean para el Índice de Carencias Críticas (ICC) -que es un algoritmo que mide los niveles de exclusión y de vulneración de derechos que tienen las personas-, porque detrás de su elaboración hay un trabajo muy importante del Instituto de Economía. “Ese índice obviamente se va modificando con el tiempo. Si en 2005 encontraba una familia con una computadora, no es lo mismo que una familia con una computadora hoy”, dijo. Según sostuvo, no le preocupa que sea modificado, sino “cómo lo cambian y quién lo cambia”.

A su vez, dijo que el Mides ya cortó servicios, como por ejemplo, la “canasta energética”, que se instaló para que las personas se conectaran a la luz y el agua “con una cuota pequeña” que pudieran pagar a través de la TUS. Luego se había extendido al servicio para que las personas pudieran obtener la garrafa de gas.

Estaremos atentos

Por su parte, la diputada del Frente Amplio Cristina Lustemberg dijo a la diaria que ayer se comunicó con el titular del Mides, Pablo Bartol, por este tema y le planteó que en las crisis que atravesó Uruguay, y en esta en particular, “lo más grave no son las repercusiones sanitarias, sino las sociales”, y las situaciones de “mayor vulnerabilidad que se generan”, lo que sería más difícil de enfrentar con un recorte presupuestal. A su vez, la diputada sostuvo que en las crisis sociales históricas que vivió el país los hogares que se vieron afectados fueron aquellos “donde hay niños, niñas y adolescentes”.

Según contó la diputada, durante la conversación Bartol le dijo que las actuales autoridades están en proceso de “evaluar” con el MEF y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto “las distintas posturas” de los organismos sobre el presupuesto. También aseguró que el ministro le manifestó la “preocupación que tiene el equipo del Mides por la gravedad y repercusión que esto va a tener sobre todo en la población más vulnerable”.

Lustemberg también ha mantenido reuniones con la titular del MEF, Azucena Arbeleche, y los legisladores que integran la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados para comentarles “la gravedad” que implica “hacer hoy un recorte en el presupuesto”, tanto en el caso del Mides como en el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay”. “Es un riesgo muy grande que el gobierno tiene que tener en cuenta”, expresó.

La diputada señaló que el FA estará “muy atento y advertirá” en todo el diseño del presupuesto las repercusiones que puede generar “esta austeridad fiscal no sólo en situaciones vinculadas a la pobreza extrema, sino para todo el país”. A su vez, planteó que “hay proyecciones que advierten un aumento de la pobreza por ingresos”, que generarán un incremento de personas en situaciones de demanda de atención y que en el caso los niños, las niñas y los adolescentes es “más grave, porque la pobreza medida de forma multidimensional y los números son mayores”. En ese contexto, consideró que “hacer reducciones en la cobertura de la TUS “genera una situación muy grave”. A juicio de la legisladora, lo que se debería hacer es “aumentar las transferencias” y otros programas de atención, por ejemplo, en casos de violencia de género.

“El gasto público social es una inversión que el país tiene que hacer con un enfoque en derechos humanos, que implica reconocer que las personas en situaciones de pobreza son titulares de derecho”, expresó Lustemberg.

Por su parte, el diputado Alejandro Sánchez publicó en su perfil de Twitter: “En plena pandemia, el gobierno no sólo no reforzó el presupuesto de las áreas del Estado que atiendan a los más perjudicados por las crisis económica, sino que hizo un ajuste”. A juicio del legislador, “las políticas sociales están en riesgo: no lo advierte sólo el Frente Amplio, también lo hace el Mides”.