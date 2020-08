El presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se comunicó este jueves con su par del Frente Amplio, Javier Miranda, para transmitirle su “solidaridad personal y la del partido” ante los hechos ocurridos ayer en Salto, donde dos militantes frenteamplistas fueron agredidos, uno de ellos apuñalado, mientras colgaban cartelería para la campaña departamental. No obstante, Iturralde consideró que “son hechos aparentemente alejados de un móvil político”, como también afirmó el vocero de la Policía de Salto.

Para Iturralde, son ataques “repudiables desde todo punto de vista”. Según señaló, hay que “remontarse mucho tiempo atrás” para recordar hechos de violencia similares: “Yo recuerdo alguno en el 71”, manifestó en una rueda de prensa. Sin embargo, aclaró que, acorde a la información policial, “son hechos aparentemente alejados de un móvil político”. “Parece ser que no tienen nada que ver, y esperemos que se mantenga la calma y la tradición de Uruguay, que es que nadie por política haga la violencia”, expresó. En ese sentido, señaló que “la Policía tiene una sospecha fundada de quiénes podrían ser los autores o los móviles, que no tienen nada que ver con esto, más bien con temas ajenos a la política”. “No creo que ninguna de las fuerzas políticas del Uruguay esté pensando hoy en agredir a alguien por un móvil político. Esas son cosas que en Uruguay no suceden”, aseveró.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, lamentó lo sucedido y aseguró que su cartera va a “actuar con mucha firmeza” en la investigación. “Nos preocupa todo tipo de violencia y procuramos evitarlo. Muchos lo lamentamos y lo que tiene que hacer el Ministerio del Interior es actuar con mucha firmeza. Lo haremos en el marco de posibilidades que tenemos ante este tipo de situaciones”, afirmó, entrevistado en Telenoche.