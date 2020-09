Flores no suele ser un departamento muy competitivo en las elecciones departamentales. Allí, el Partido Nacional (PN) ha venido ganando ampliamente desde 1984 hasta ahora, y siempre con altos márgenes. En esa primera vez después de la dictadura lo hizo con 52,7%, más de 12 puntos porcentuales por encima del Partido Colorado (PC). Pero esa diferencia luego se fue amplificando. En 1989 consiguió 56,1% y le sacó más de 20 puntos porcentuales a los colorados. En 1994 (51,4%) la diferencia se achicó a 18 puntos porcentuales y luego, con la separación de las elecciones departamentales de las nacionales, la brecha se agrandó aún más. Los blancos ganaron en 2000 con 80,8%, en 2005 con 74,6%, en 2010 con 63,4% y en 2015 con 79%.

Con esos números, es fácil conjeturar que la interna nacionalista es el escenario donde se suele definir el próximo intendente. Una prueba de eso es que en la última elección Fernando Echeverría ganó por algo menos de 1.800 votos sobre el ex intendente Carlos Mazzulo, cuando el partido obtuvo 15.922 votos. Así, los enfrentamientos en la interna blanca han sido notorios en el departamento. Luego de la muerte del entonces intendente Walter Echeverría en 2005 (el padre de Fernando) asumió Armando Castaingdebat, quien le pidió al Tribunal de Cuentas que hiciera una auditoría sobre la gestión de Mazzulo, que terminó derivando en su procesamiento y el de su hermano.

Pero Echeverría, que ahora va por la reelección, esta vez es candidato único, y además cuenta con el apoyo expreso de Castaingdebat, que se ha convertido en la figura política nacionalista de mayor visibilidad del departamento, como subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. Su hijo, también llamado Armando y presidente de la Juventud del Partido Nacional, ocupa el segundo lugar en la lista de suplentes de Echeverría. En los últimos días, Echeverría aprovechó su pertenencia al sector político del presidente Luis Lacalle Pou, Aire Fresco, y se mostró en las redes sociales con el actual secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien, a diferencia del mandatario, no está inhibido de hacer política partidaria.

Para intentar acabar con la hegemonía blanca, el Frente Amplio (FA) presenta tres candidatos: el diputado Juan Federico Ruíz (listas 810, 99000 y 2316), el ex gerente del Banco República Roberto Gómez (Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista, lista 711 y Marea Frenteamplista) y Rivana Pedreira (Partido Socialista, Espacio 609, Casa Grande y Rumbo de Izquierda), funcionaria administrativa de la Corte Electoral.

Los colorados, que han quedado relegados al tercer lugar desde 2005, también presentan tres candidatos: Claudio Aguilar (lista 15), Walter Naddeo (lista 2000). En tanto, Cabildo Abierto (CA) lleva al médico Numan Blanco, quien se define como “cauteloso en la promesa electoral” y “sobrio y pragmático en el formulismo del programa”, aunque asegura que su gestión será “sencilla y de alto impacto social”. Por su parte, Unidad Popular postula a Joel Leal, quien ya fue candidato a diputado en las elecciones nacionales.

Durazno también ante la reelección

En Durazno también el favorito indiscutido de los comicios departamentales es el PN. Su predominancia elección tras elección desde 1985 se debe a dos motivos: existe un traspaso del voto de generación a generación y los sucesivos triunfos de la divisa blanca desestimulan la competencia, explica el politólogo Pablo Irigoin en el capítulo “Los mismos vientos soplan en Durazno. Departamentales y municipales 2010” del libro Cambios, certezas e incertidumbres: elecciones departamentales y municipales 2010, de Antonio Cardarello y Altair Magri.

Es así que la elección en el departamento se define por la competencia entre candidatos nacionalistas. Una muestra de ello es la diferencia que existe en la votación de las elecciones nacionales y las departamentales desde que se implementó la reforma constitucional de 1996, que separa las dos instancias eleccionarias. Irigoin muestra cómo desde 1984 a 1994 la votación nacional y departamental es casi similar, pero a partir de 1999 empieza a ser menor la votación nacional del lema nacionalista al de la departamental.

Pero además la fuerza del PN en Durazno se caracteriza por la presencia de caudillos locales. En esta oportunidad, el candidato nacionalista Carmelo Vidalín, que fue intendente en tres oportunidades (2000, 2005, 2015), compite por volver al sillón comunal. Según los últimos resultados del Monitor de Opinión Pública Departamental de Opción Consultores, en Durazno la elección y el ganador ya están definidos: Vidalín cuenta con 46% de intención de voto y se convertirá por cuarta vez en intendente.

El peso del candidato se explica, en parte, por su capacidad de generar repercusión nacional de los temas locales. “Para muchos es la personalidad más importante del sistema político local desde la restauración democrática. Vidalín a partir de la jefatura duraznense logró visibilidad dentro del escenario político nacional. En primer lugar con un estilo particular de realizar política, convirtiéndose en un actor mediático capaz de captar la atención de los medios de comunicación aprovechando toda noticia que del departamento surgiera y que pudiera despertar el interés de los medios nacionales”, decía Irigoin en su artículo, en 2010, cuando Vidalín ya se había consolidado como una figura relevante.

En el FA la disputa será entre Raúl Licandro (Casa Grande, Partido por la Victoria del Pueblo y otros sectores), Laura Baldenegro (Magnolia, Movimiento de Participación Popular y otros) y Magdalena Recoba (Partido Socialista, Asamblea Uruguay, Partido Comunista del Uruguay).

Según la encuesta de Opción, el FA tiene 17% de intención de voto, mientras que el PC alcanza 9%. Los colorados compiten con tres candidatos: Ana Hunter (Ciudadanos), Edgardo Lerena (Tercera Vìa) y Darío Martínez (Batllistas). El partido liderado por Guido Manini Ríos registra 6% de intención de voto y sus candidatos son Carlos Kuster y Guillermo Gurbindo. El Partido Intendente lleva a Carlos Arreiz y Asamblea Popular a Martín Barrero.

Disputa interna en Tacuarembó

Otro departamento históricamente blanco como hueso de bagual es Tacuarembó. Desde mediados del siglo XX el gobierno departamental está en manos del PN, y a priori no parece que los resultados de estas elecciones vayan a alterar esa realidad. La disputa blanca será entre Wilson Ezquerra, ex intendente entre 2005 y 2015 (que cuenta con el apoyo de sectores wilsonistas), y el diputado Alfredo de Mattos, más conocido como Cusa, que es apoyado por el Herrerismo. La sorpresa en esta oportunidad es que el intendente Eber da Rosa, que no se postulará para la reelección, será el suplente del primero.

En los comicios pasados, el PN alcanzó 58% de los votos. En esta oportunidad, según el Monitor de Encuestas de Opción Consultores, tiene una intención de voto de 56%.

En el FA intentará ser intendente, por tercera vez consecutiva, el ex diputado Edgardo Rodríguez, quien fue el candidato más votado en la coalición de izquierda en las departamentales de 2015 y quedó en segundo lugar en la interna frentista en 2010. A Rodríguez lo apoyan el Espacio 1001, la lista 9, Asamblea Uruguay y la 99.000. El otro candidato a la intendencia por el FA es el ex director del Polo Educativo Tecnológico de Tacuarembó César González, que cuenta con el apoyo de la lista 609, la Vertiente Artiguista, Marea Frenteamplista, Casa Grande y la lista 5005. El Partido Socialista apoya a ambos candidatos.

El PC, en tanto, postula a Federico Silva (Batllistas) y Cristina Secco (Ciudadanos). CA presenta al actual diputado Solís Echeverría. A su vez, por Unidad Popular se candidatea Luis Gandolfo.