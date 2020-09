El reelecto intendente del Partido Nacional Carlos Moreira sostuvo que, a pesar de haber renunciado al Partido Nacional, todavía se sigue sintiendo parte de esta colectividad política y tratará de volver a sus filas.

“Me he sentido siempre profundamente blanco. Nunca me he sentido ajeno a esta colectividad histórica a la cual he pertenecido”, dijo Moreira en una entrevista con Radio Uruguay.

El reelecto intendente confirmó que recibió una llamada del presidente Luis Lacalle Pou tras la elección del domingo para felicitarlo por la victoria, lo cual lo “llenó de alegría”. Según dijo Moreira, lo que buscaba con esta elección era “la reivindicación del apoyo popular”, y que eso se diera “bajo el lema Partido Nacional, porque todo el mundo dice ‘en Colonia ganó el Partido Nacional’”. El intendente dijo que ahora, tras la reelección y luego de que se archivara la causa judicial en su contra, evaluará la posibilidad de volver al Partido Nacional.

La Fiscalía archivó la causa contra Moreira en la que se lo investigaba por la difusión de audios en los que ofrecía pasantías a cambio de sexo, en un proceso no exento de polémica. No obstante, la investigación judicial sobre el uso de pasantías en su anterior administración todavía está abierta.