El ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, aseguró que “no hay contradicción” entre su postura y la del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien ayer manifestó su desacuerdo con la instalación de nuevos peajes en el anillo perimetral, como forma de financiar parte de las obras que se podrían ejecutar allí. Esta idea fue planteada por Heber durante su última comparecencia en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la cámara baja. Entrevistado este miércoles en el programa Desayunos informales, de Canal 12, el ministro señaló que se trata de una iniciativa privada que “está a estudio” y dijo que todavía no tiene una posición al respecto.

Heber consideró que la oposición política utilizó el tema “con picardía” para “tirarle al plan de obras” que presentó su cartera. “Hay una iniciativa privada para la perimetral que propone una concesión, esto es darle el anillo perimetral a tres empresas que lo administran durante 20 o 30 años y se cobran un peaje. Esa es una iniciativa que está a estudio, no es una iniciativa mía”, apuntó el ex senador nacionalista. “Yo creo que hay un poco de picardía de parte de la oposición, con falta de argumentos, para tirarle en contra al plan de obras que habíamos presentado, y buscó esto para hacer un poco de actividad política: 'Heber va a poner cinco peajes'. No, es una iniciativa privada que todavía no hablé con el presidente”, continuó.

Por otra parte, el titular de Transporte consideró que “lo más importante es la obra, después la discusión es cómo se financia”, para lo cual hay que “evaluar” la iniciativa presentada por privados. Este proyecto, según comentó, presenta “varias elevaciones” para que pueda pasar el tren de UPM por debajo y “saca todos los semáforos” de la perimetral. Los peajes son free flow, es decir, automatizados, explicó el jerarca.

Heber criticó las reacciones del actual intendente de Montevideo, Christian Di Candia, y del candidato frentista Daniel Martínez, quienes cuestionaron la iniciativa, porque aseguró que la propuesta tiene la firma de Di Candia. “Yo he tenido buenas relaciones con la IM y este tema lo hablamos con ellos; es más, en la iniciativa hay una carta, que la tengo acá, que dice que ‘La estructuración de la financiación requerida por el proyecto y las obras propuestas por las firmas mencionadas, de concretarse, serán un importantísimo aporte para la canalización del tránsito del departamento de Montevideo’. ¿Cómo pueden decir que no tienen conocimiento si está la firma?”, inquirió el ministro. “Yo supongo que no será como el tema de las actas [de los tribunales de honor], que las firman sin leer”, ironizó.