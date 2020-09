El presidente, Luis Lacalle Pou, fue consultado en el programa de TNU Periodistas sobre las declaraciones del ex mandatario José Mujica, quien dijo que los argentinos que quieren venir a Uruguay: “Quieren venir por lana, van a salir trasquilados”.

Lacalle Pou empezó su respuesta citando una canción de Jorge Cafrune que dice que “la vanidad es yuyo malo que envenena toda huerta” y que “hay pájaros que solitos se entrampan por presumidos”. “Yo no soy quién para generar desunión ni polémica, lo que no me parece -en esto estoy radicalmente opuesto, como casi siempre, con el señor Mujica- es dañar al país. Eso es dañar al país”, agregó.

El presidente aseguró a continuación que “Mujica gozó de popularidad en el mundo cuando a su país le iba mal”, en referencia a su período como mandatario, y consideró que “un presidente tiene que seguir el derrotero de su país”. “La vanidad es mala compañera. Lo que debería hacer Mujica, si quiere a su país, es ir y hablar bien de Uruguay”, agregó, para luego concluir su respuesta afirmando: “Por suerte la mayoría de la gente no le cree”.

Lacalle Pou también fue consultado por las declaraciones del ex candidato a la Intendencia de Montevideo Daniel Martínez, que la semana pasada dijo que en Uruguay “se viene un 2002 de vuelta”, y del ex ministro de Economía Danilo Astori, quien consideró que si eso sucede, el Frente Amplio no podría ocupar el papel que adoptó en 2002. “Levantar sospechas, suspicacias o dar manija no le hace bien a nadie”, opinó. El presidente atribuyó estas declaraciones a la salida del FA del gobierno nacional: “La alternancia en el poder le hace bien a una democracia, hay que acostumbrarse a eso”, y habituarse a que “un partido vive, sobrevive y subsiste estando solamente en el poder es un grave error”. “No hay que tomarlo tan dramáticamente”, concluyó.

Lacalle Pou: “La Udelar va a tener que optar”

El proyecto de ley de presupuesto enviado por el gobierno al Congreso también fue un tema tratado en la entrevista. En particular, el mandatario fue consultado sobre los recursos destinados a la educación y la ciencia, que han generado múltiples reclamos en esos sectores. “Yo no doy por buenos esos reclamos”, adelantó, para añadir que “se está pidiendo una optimización” en la ejecución de los presupuestos. “Los recursos son escasos, se va a ser más eficiente y eficaz. Se va a gastar menos porque hay menos plata (…) no es un capricho, es una necesidad”, dijo.

También afirmó que cuando se conozcan las auditorías “van a ver la cantidad de dinero que se malgastó” en los gobiernos anteriores y aseguró que “la educación está pasando por un mal momento, los resultados educativos del país en estos años son malos”. “La pelea [en los años anteriores] era por dinero. La pelea nuestra es por calidad de la educación con el dinero que le dimos”, agregó.

“Que se priorice”, exigió a los organismos educativos. “El tema es que hay que optar, la Universidad de la República va a tener que optar”, subrayó. “Estamos administrando la escasez y, como tal, vamos a priorizar”, concluyó.

El resultado de las elecciones departamentales

El presidente no quiso referirse a los resultados de las elecciones departamentales. “Es una opinión política que no voy a dar”, argumentó. Acerca de su cuestionada participación en eventos en el interior del país durante la campaña electoral, dijo que él asistió a inauguraciones oficiales y agregó: “Si eventualmente eso tiene una valoración política positiva, bueno...”. Sobre la reunión que mantendrá este miércoles con la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse, señaló que hay muchos temas en los que trabajar, como los asentamientos y “el transporte público y lo que le cuesta al resto de Uruguay”.

Las modificaciones a la UAM

“La política granjera no debe ser una política departamental, tiene que ser una política nacional”, dijo al ser consultado por la polémica generada por el cambio en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM). “Es lógico” que participen las intendencias, pero la política granjera, reiteró, “debe estar bajo la égida del gobierno nacional”. Reconoció que “puede ser” que se haya fallado en la forma de llevar adelante el cambio. “Visto en perspectiva, quizás faltó diálogo” y “aproximación al tema”, añadió.

Las auditorías y los recursos en tiempos de pandemia

En varios tramos de la entrevista Lacalle Pou se refirió a lo que considera un mal resultado de la economía en los años anteriores. “No quiero pasar facturas, pero debo decir que antes el 1º de marzo la situación económica del país era complicada. Casi 5% de déficit fiscal, cerca de 10% de desempleo, la deuda, la bajísima inversión, la caída de la industria... A eso se le suma la pandemia”, dijo en un momento.

El mandatario se refirió a las auditorías iniciadas desde que llegó al gobierno y dijo que se está esperando que sean terminadas las últimas “dos o tres” para presentarlas todas juntas. “Los recursos son escasos” incluso a la hora de adoptar medidas para paliar los impactos económicos de la pandemia de coronavirus, dijo Lacalle Pou. En este sentido, señaló que “si bien las noticias no son alentadoras” sí se ha registrado que “a raíz de algunos” mecanismos hay “gente que está retornando a su trabajo”.

“No sabemos cuánto tiempo a cuánta gente vamos a tener que prestarle asistencia”, indicó Lacalle Pou, antes de señalar que la situación “lo que no asegura es un retorno de la inversión” que se haga en las medidas.