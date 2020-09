El senador y líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos afirmó que las declaraciones que hizo el senador frenteamplista José Mujica el fin de semana fueron “determinantes” a la hora de tomar la decisión de no votar su propio desafuero, como había prometido durante la campaña electoral. Durante una recorrida en Rocha en apoyo a la candidatura de Aníbal Pereyra para la intendencia, el ex presidente afirmó que si Manini era desaforado y la Justicia no encontraba elementos para juzgarlo no iba a obtener los votos del Frente Amplio para volver a su banca, lo cual fue rápidamente desmentido por varios de sus compañeros de bancada.

Según dijo en la audición semanal del canal de Youtube de CA, el ex comandante en jefe del Ejército confía en la “sinceridad” de Mujica y no en “aquellos que salieron a desmentirlo; a esos no les creo porque nos han mentido una y mil veces”, afirmó. Mujica es “una persona que yo creo que habla desde la sinceridad, y dijo, claramente, que así la Justicia archivara el caso al mes de que el senador Manini sea desaforado, nunca van a estar los votos del Frente Amplio para volver al Senado”, sostuvo Manini. “Es decir que era claro que la previsión era sacarnos a nosotros del Senado”, enfatizó.

Manini mencionó otros elementos que cambiaron “las circunstancias” y lo llevaron a “adaptar la decisión” respecto de su desafuero, que fue solicitado en noviembre de 2019 por el fiscal Rodrigo Morosoli para imputarlo por su actuación tras las confesiones que hizo el represor José Gavazzo en un tribunal de honor militar de 2018, cuando era comandante en jefe del Ejército.

Entre otros puntos, se refirió a las actas de Gilberto Vázquez de 2006, que salieron a la luz a fines de agosto a raíz de un pedido de informe que realizó Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos al Ministerio de Defensa Nacional (MDN), “en las que Vázquez declara cosas que son muy fuertes, muy duras”, consideró Manini. “El hecho es que desde 2006 hasta ahora esos hechos nunca trascendieron, y medió ahí la firma de un presidente de la República y el conocimiento de autoridades del Ministerio de Defensa y de tantos asesores. Yo diría que una película casi calcada de estos hechos de 2019 donde se nos quiere acusar a nosotros”, afirmó el senador, y agregó que esto ratifica “por los hechos” su versión del caso Gavazzo: “La responsabilidad está a nivel del Poder Ejecutivo”.

Por estos motivos, que se suman a “la posición” de CA sobre el fiscal de Corte [Jorge Díaz], de quien solicitaron la remoción al Poder Ejecutivo “por tantas irregularidades”, y a “las declaraciones del fiscal actuante” en el caso Manini, “estamos convencidos de que no están dadas las garantías de un juicio justo”, sentenció el senador.