El ex presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y ex intendente de Canelones, Marcos Carámbula, fue recibido este jueves en la Torre Ejecutiva por el presidente Luis Lacalle Pou, para hablar de la situación sanitaria del país a raíz de la pandemia de covid-19 y de la campaña de vacunación que espera realizar el gobierno una vez que se haga con las vacunas. La reunión se produjo luego de que él firmara junto a otros referentes de salud del Frente Amplio una carta destinada al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, sugiriéndole que el país se asociara a otros para facilitar la obtención de vacunas.

A la salida del encuentro, Carámbula resaltó el gesto de Lacalle Pou de recibirlo y dijo que al país le urge “tener un ámbito de diálogo donde poder tener la información, trabajar juntos” y concretar un plan de vacunación exitoso. “Valoro muy altamente [el encuentro] porque abre un camino de diálogo imprescindible”, dijo el ex jerarca, que evitó cuestionar al gobierno por la gestión de las vacunas cuando fue consultado por la prensa respecto a una eventual demora en su gestión, “con el diario del lunes, no sería oportuno”, respondió.

Según dijo Carámbula, en el país debe haber un “compromiso ciudadano”, sin importar la “afiliación política”, ya que “se trata de que sea un compromiso por la vida”. Carámbula explicó que la carta que le enviaron a Salinas no fue en representación del FA aunque sí con gente “frenteamplista” que está “vinculada a la salud”, con “la voluntad de ayudar en una etapa de diálogo”.

Respecto a la situación sanitaria, el ex presidente de ASSE sostuvo que el país debe “buscar por todos los medios achatar la curva de crecimiento” de contagios en un “momento difícil como es el verano”. Carámbula resaltó el “compromiso” que ha tenido la ciudadanía y dijo que habló con el presidente de “que los uruguayos tengan toda la información de que asumir la restricción en la movilidad tenga como correlato la cercanía de las soluciones con la vacuna”.

El ex presidente de ASSE resaltó la “fortaleza” del actual Plan Nacional de Vacunaciones, — “con niveles de entre 95% y 99%”— y dijo que el cronograma que tiene el gobierno una vez que se haga con las vacunas “está muy trabajado”. También alertó sobre la importancia de actuar con rapidez, ya que “en 40 o 45 días empiezan las clases” y “nos vamos a encontrar con una realidad mucho más grave que en marzo del año pasado”. Por eso, dijo que es importante que el cronograma de vacunaciones contemple a estos trabajadores como prioritarios, así como a quienes se desempeñan en la salud, en tareas de seguridad y a adultos mayores.

Marcos Carámbula, este jueves, en la Torre Ejecutiva. Foto: Ernesto Ryan

“Compromiso ciudadano por la vida”

En el encuentro, Carámbula le hizo llegar a Lacalle Pou una serie de iniciativas firmadas por él y por el resto de los referentes que le habían enviado la carta a Salinas: Ricardo Ehrlich, ex ministro de Educación y Cultura y ex decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República (Universidad de la República); Miguel Fernández Galeano, ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública; Uruguay Russi, ex presidente de la Federación Médica del Interior (Federación Médica del Interior); y Rodolfo Vázquez, profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Social de la Facultad de Medicina de la Udelar y ex director de Epidemiología del primer gobierno del FA.

En total proponen ocho medidas. Primero, conformar un “amplio espacio” de “encuentro”, con “la mayor cantidad de actores a nivel institucional y personal representativos de la sociedad uruguaya a los efectos de promover un ‘Compromiso Ciudadano por la Vida’”.

A su vez, los referentes piden “fortalecer las condiciones de trabajo de todo el personal de salud, con particular énfasis en el primer nivel, la emergencia y los cuidados intensivos”. Proponen implementar por algunas semanas y de forma urgente “medidas que resuelvan o mitiguen sustancialmente los puntos críticos de contagio, incluyendo la reducción efectiva de la actividad y movilidad”. En este punto, la propuesta dice que “en todos los casos las personas y empresas afectadas por estas medidas recibirán del estado el apoyo económico transitorio para su cumplimiento y sostenibilidad”.

En tanto, se insiste en promover acuerdos regionales para adquirir las vacunas en el menor plazo posible, “sin perjuicio de mantener los acuerdos alcanzados en el marco del convenio global COVAX de la Organización Mundial de la Salud”.

Además de la planificación y ejecución de un “plan de inmunización”, se pide ejecutar un “plan post-vacunación” durante este año, relacionado con “la convivencia social que será necesario implementar en función de lo que se logre con la inmunización”.

Por último, se pide fortalecer el abordaje de la pandemia a niveles locales e “implementar un plan de comunicación dirigido a la comunidad nacional”, basado en “pautas técnicas validadas científicamente, con una clara perspectiva de salud pública”.

Ehrlich y Fernández Galeano con Salinas

Este viernes a las 13.45, Salinas recibirá a otros dos firmantes de la carta: Ehrlich y Fernández Galeano. El jueves, en una entrevista radial con el programa En perspectiva, de Radiomundo, Fernández Galeano aseguró que la postura que tomaron con la carta no es “partidaria” y llamó a “no politizar la vacuna”. “Es la brecha de un tema que no precisa de brecha. Lo que se necesita es confianza racional en los elementos científicos, la calidad y la trayectoria de los institutos que ponen la vacuna”. Según el ex subsecretario del Ministerio de Salud Pública, la “seguridad” de las vacunas que han entrado en la fase 3 esta “garantizada”, con “los niveles de efectos adversos que toda vacuna tiene”.