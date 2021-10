Beatriz Argimón, durante el acto La LUC no se Toca, este martes, en la Casa de los Lamas. foto: javier calvelo, adhocfotos

“Esta es una batalla que creemos que es justa y necesaria”, “No queremos volver al pasado”, “Esta fue la ley que la gente nos pidió”, fueron algunas de las frases que se escucharon este martes en la Casa de los Lamas durante un acto del Partido Nacional (PN) en el que participaron el secretario general del Movimiento de Rocha y director del Instituto Nacional de Bienestar Animal, Gastón Cossia, el diputado Gonzalo Mujica y la vicepresidenta, Beatriz Argimón.

“La ley de urgente consideración [LUC] fue el primer logro de esta coalición y de este gobierno”, destacó Cossia, el primero de los oradores en este acto en contra de la derogación de 135 artículos de la norma, que se votará en un referéndum con fecha todavía a definir. “Es una ley justa y popular”, agregó.

A su turno, el exfrenteamplista Gonzalo Mujica dijo que va a “defender el cambio” que significó la llegada de la coalición multicolor al gobierno. “[El referéndum] nos da la oportunidad de volver a ganarles otra vez. Al que no quería cambio le vamos a dar dos platos de cambio”, aseguró.

Por su parte, la vicepresidenta sostuvo: “Vamos a votar con mucha fuerza y energía por el No, porque no estamos dispuestos a dar marcha atrás, no estamos dispuestos a que una ley que fue construida con base en las necesidades de la gente sea derogada”.

Argimón dijo que durante la campaña ella acompañó al presidente, Luis Lacalle Pou, en su recorrida por los pueblos “escuchando lo que los ciudadanos, no sólo del PN, sino todos, tenían para decir”. “Por eso esta ley es popular, porque surgió de la voluntad de la gente”, agregó.

“Siento la necesidad moral de defender esta ley, porque siento que fue la ley que la gente nos pidió”, continuó la vicepresidenta, que luego se refirió a algunos de los aspectos más criticados de la LUC. Entre otras cosas, dijo que “en ningún artículo se puede visualizar” que en la LUC se proponga una “reducción del Estado”, “en ningún lado se ve” que incluya un “debilitamiento de las empresas públicas” y “no se toca la Ley de Educación”. En varios de estos puntos mencionó que lo que sí se busca es una “mejor gobernanza” y un “mejor funcionamiento”.

“Ustedes saben que nos sentimos mucho más seguros”, dijo Argimón al referirse a los cambios que propone la LUC en materia de seguridad, y puso como ejemplo los datos presentados el lunes por el Ministerio del Interior. “El mandato de la ciudadanía de atender el mandato de la seguridad pública este gobierno lo está cumpliendo. No estamos dispuestos a que se mienta”, añadió.

La vicepresidenta también dijo que la LUC “garantiza el derecho a huelga, pero a todos los trabajadores, a los que quieren hacer la huelga y a los que no, porque en este gobierno todos los derechos son respetados”. En cuanto a la educación, sostuvo que el gobierno va hacia “mejorar la educación del país, con los sindicatos entendiendo que tienen que ser parte de la solución y no del problema”.

“No estamos dispuestos a dar ni una marcha atrás, vamos a defender esta ley y vamos a votar No a la derogación de una ley que es nuestra, que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas”, resaltó Argimón, que concluyó asegurando: “Nuestra campaña nunca estuvo ni está basada en mentiras, como otros que precisan mentiras para derogar 135 artículos de una ley que la gente pidió y que vamos a defender”.