No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En el lanzamiento de la campaña para votar Sí en el referéndum para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) estuvieron varios referentes del Frente Amplio, la principal fuerza política que acompaña la iniciativa. Entre ellos estuvo el expresidente José Mujica, quien acudió junto a la senadora Lucía Topolansky y los intendentes frenteamplistas Carolina Cosse y Yamandú Orsi.

Mujica dijo a la prensa que desde el oficialismo se “exagera mucho” y algunos actores hacen una “especie de terrorismo” cuando hablan en defensa de la LUC. El expresidente enfatizó que “ningún ministro puede largar presos”, en referencia a los dichos sobre la liberación de privados de libertad en caso que se deroguen los artículos de la LUC.

De todas formas, Mujica llamó a la calma y dijo: “No hay que calentarse, se dicen algunas barbaridades. Un referéndum es una decisión sobre un puñado de artículos, sobre una ley compleja. No cambia el gobierno, no cambia el Parlamento, no cambia nada. Hacen un drama. Si viene algún suizo se horrorizan con las cosas que se dicen acá, porque están acostumbrados a hacer esto”.

En particular el exmandatario enfatizó sobre dos temas centrales de la campaña por el Sí: los artículos que refieren a los contratos de alquileres y los que impactan en el precio del combustible. Sobre el primer punto, Mujica opinó que tal como está redactada la LUC “por unos pocos días que no pagan, los queremos fusilar. Estamos locos”, dijo, y agregó: “hay 70.000 inquilinos que no tienen garantía. Hay una garantía del Estado”. Sobre los combustibles dijo que el gobierno “hizo campaña diciendo que iba a bajar la nafta y subió más que nunca”.

Además, comentó: “No me gusta cómo se combatirá el tráfico de drogas: no se puede meter una madre que lleva cuatro gramos de marihuana que le lleva a su marido preso porque lo presionan unos atorrantes que hay ahí adentro para que traigan. Es más mala la decisión porque los gurises quedan tirados”.

El expresidente también se mostró en desacuerdo con los cambios que la LUC propone en materia de educación: “¿Se puede hacer educación sin consultar a los profesores y maestros que tengan algo para decir en la dirección de la educación? ¿El señor presidente y el ministro tienen la capacidad como para poder orientar por su real albedrío el camino de la educación? ¿No habrá que agrandar la cancha?”.

Otra de las figuras que habló con la prensa durante el acto fue el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien comentó sobre la participación de los partidos políticos en la campaña. Para Orsi “no es fácil en el Uruguay condicionar o generar una fidelidad tan absoluta que ante una consulta popular los votantes hagan estrictamente lo que hicieron de acuerdo a lo último que votaron. Va a haber sorpresa. Veremos qué pasa”, adelantó.

“Queremos que se discuta lo que realmente hay que discutir, qué es qué contenido son los 135 artículos, que son bastante menos que los aprobados, entonces, con el tiempo la verdad se va a ir instalando. La verdad es que hay 135 artículos que queremos derogar y otros que van a quedar”, comentó sobre el propósito que seguirá la campaña por el Sí. “Lo importante es que se discuta lo que está puesto a consideración y no ponerle un color que de repente no tiene, eso hay que tratar de evitarlo”, agregó.