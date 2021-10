Con la presencia del expresidente José Mujica y de la senadora Lucía Topolansky, sentados en primera fila, en la tarde de este domingo en el Velódromo se realizó el acto de lanzamiento de la campaña por el Sí para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC). Luego de varios números artísticos que se presentaron en escena, como Curtidores de Hongos y Metele que Son Pasteles, llegó el turno de la proclama contra la LUC, que fue leída por Yamandú Cardozo y Paola Larrama.

Antes que nada, informaron que, según el último reporte oficial de la Corte Electoral sobre el proceso de verificación de las casi 800.000 firmas entregadas -del viernes-, se llevan controladas 515.299 rúbricas, de las que se han validado 474.117; es decir, se descartaron 7,9% tras controlar más del 60% de las firmas presentadas. “Lo que confirma que se estarán superando con holgura las 671.544 firmas válidas necesarias para que se convoque oficialmente al referéndum”, subrayaron.

Entre las primeras razones para derogar la LUC, en la proclama se señaló que esa ley “va en contra de normas e instituciones, conquistas democráticas y sociales, forjadas por nuestros abuelos y abuelas, que han sido fundamentales para que en nuestro país se implementaran políticas públicas que contribuyeron a la afirmación de la democracia y las libertades, la inclusión social, la igualdad de oportunidades y la protección de los sectores más vulnerados”.

Se agregó que en los próximos meses desarrollarán “con detalle los contenidos de las normas” que se proponen anular, pero no pueden “dejar de subrayar hoy algunas razones poderosas” por las que dicen que “la LUC no es Uruguay”, y que por eso votan Sí a la anulación de los 135 artículos. Por ejemplo, porque “no se alcanza más seguridad y mejor convivencia reforzando la lógica del gatillo fácil, priorizando la propiedad sobre la vida, restándole garantías a la ciudadanía ante la intervención de la fuerza pública, o creando un marco legal impreciso para el accionar policial que es funcional al uso abusivo de la fuerza”.

Además, subrayaron que “tampoco se alcanza más seguridad y mejor convivencia apostando a la inflación penal”, reafirmando “un trato desigual ante la ley que ha llevado a que el narcotraficante que fuera detenido en una residencia en el barrio privado La Tahona fuera condenado a sólo dos años de prisión, mientras que mujeres pobres por llevar marihuana a la cárcel pueden recibir hasta cuatro años”.

En relación a las empresas públicas, se aseguró que la LUC tiene un claro objetivo “desestatizador”, es decir, para “disminuir la presencia del Estado en la vida económica y social, dejando que sea el mercado, o sea, la sola interacción de los intereses particulares, los que la determinen”. Se pone como ejemplo la aprobación de una nueva regla fiscal, ya que “en plena pandemia, cuando más urgía que el Estado destinara recursos a atender las diversas necesidades de la población, limita la acción y la inversión del Estado, cuyo impacto ya se ha hecho sentir en toda la sociedad uruguaya”. “Mientras se recorta en más de 300 millones de dólares el gasto público en el año 2020, cae el poder adquisitivo de salarios, jubilaciones y pensiones, se incrementa el desempleo y la pobreza, y hay menos recursos para salud, vivienda, educación y otras áreas esenciales del Estado”.

Además, se agregó que desde la aplicación de las nuevas reglas para definir las tarifas, “los combustibles, gracias a la LUC, no paran de subir y eso impacta en toda la economía, ahora la nafta y el gasoil se ajustan todos los meses de acuerdo a una regla que el mismo gobierno manipula permanentemente”. “Se dice que la suba de los combustibles acompaña la evolución del petróleo, pero el precio del petróleo en 2020 se desplomó, ¿por qué no aplicaron el precio internacional en ese momento, ya tenían la LUC, por qué no lo hicieron?, ¿por qué no aplicaron la LUC en marzo cuando resolvieron que las y los uruguayos subsidiáramos a los llamados 'malla oro', a los pocos beneficiarios de toda la pandemia?”, se preguntó en la proclama.

Por último, recordaron que el 8 de julio de 2021 “la entrega de firmas se transformó en una gran fiesta democrática, donde miles de uruguayas y uruguayos salieron a la calle”, a celebrar que “se había llegado”, mientras otras personas, “sorprendidas y seguramente preocupadas”, se preguntaban, como en la canción de Pablo Estramín, “qué será... qué pasará, hoy la gente está distinta, yo no sé por qué será”. “Cuando casi nadie lo esperaba, ganamos el primer tiempo. Ahora tenemos que ganar el segundo”, finalizaron.