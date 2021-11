No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La empresa Kirma, de Estonia, no es la única que está sobre la mesa en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre compras y gastos del Ministerio de Turismo (Mintur). La oposición también tiene el foco en la empresa Netcom, de Maldonado, que en octubre de 2020 presentó una propuesta al Mintur para publicidad en la vía pública por un monto de 800.000 dólares. Esa fue justamente una de las que no avaló el exdirector nacional de la cartera, Martín Pérez Banchero, que detonó en su destitución, y luego la denuncia de supuestas irregularidades en declaraciones al semanario Búsqueda, que a su vez desembocarían en la renuncia del ministro Germán Cardoso.

Netcom había solicitado a la investigadora contestar las respuestas por escrito. Según consta en las respuestas, a las que accedió la diaria, el diputado del Frente Amplio (FA) Gustavo Olmos consultó a la empresa acerca de la famosa propuesta de 800.000 dólares, pidiendo que especifiquen “los puntos, períodos y dimensiones de los elementos de publicidad en vía pública” que la comprendía. Pero desde Netcom se limitaron a contestar que las propuestas de servicios están en poder del Mintur “y seguramente fueron agregados a los expedientes remitidos a la comisión”, por eso les sugieren a los diputados “la consulta directa de las propuestas”.

En cuanto al proceso de presentación, la empresa sostuvo que algunos días antes de presentar la propuesta “trascendió públicamente que las fronteras del país permanecerían cerradas”, por lo tanto, “ello motivó la decisión de presentar la propuesta directamente al Mintur, como se ha hecho en decenas de oportunidades con todas las administraciones”. “Una vez recibida, la propuesta fue remitida por el Mintur a la agencia. Esta propuesta no fue aceptada”, indicaron.

Además, la empresa sostuvo que “los lineamientos estratégicos y el plan de comunicación son definidos exclusivamente” por el Mintur, conjuntamente con su agencia publicitaria (Young & Rubicam). Desde Netcom también indicaron que hubo evaluación de la agencia sobre las propuestas que presentaron a partir de marzo de 2020, y que fue la agencia la que “recomendó” al Mintur “las propuestas, de acuerdo a los lineamientos estratégicos” de la cartera. “No se modificó la forma de contratación en relación a las administraciones anteriores”, agregaron. Netcom informó que presta servicios al Mintur desde 2010.

Cuando asistió a la comisión, Banchero fue consultado sobre los motivos por los que se negó a aprobar la compra directa por 800.000 dólares en octubre de 2020. Contestó que “más allá del monto”, que es “enormemente alto”, él había estudiado “para tener como referencia cómo eran las compras en la administración anterior”. Explicó que la publicidad en vía pública se divide en Uruguay y el exterior, fundamentalmente, Argentina, Chile, Paraguay y Brasil.

“Cuando uno mira vía pública en Uruguay, vimos que la administración anterior tenía un gasto aproximado de unos 200.000 dólares anuales promediales dividido los cinco años, a un promedio de seis empresas. Acá era una sola empresa, por un gasto mucho mayor, pero, fundamentalmente, el tema aquí era que no existía un informe de la agencia. Al no haber un informe de la agencia, que es quien fundamenta la conveniencia técnica y económica, entendemos que no procede”, sostuvo.

En tanto, esta semana la comisión investigadora no recibirá a ningún invitado, dado que, por temas de agenda, se postergó la comparecencia de representantes de la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay (UGAB) y de la Secretaría Nacional del Deporte (Senade), que irían a contestar sobre asuntos relativos a la gestión del Mintur a cargo del FA –cabe recordar que Cardoso pidió que se investigue su gestión y también las anteriores-.

A la investigadora todavía le falta recibir a Cardoso en calidad de “denunciado”, ya que como “denunciante” ha asistido a todas las sesiones de la comisión, pero en ese rol, en vez de contestar, pregunta. La semana pasada la comisión decidió, sólo con los votos del oficialismo, que Cardoso sea el último en comparecer, por lo tanto, lo hará la semana que viene, luego de la UGAB y la Senade.