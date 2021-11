No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

A las 10.00 se esperaba que comenzara la interpelación al ministro de Industria, Omar Paganini, y al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, en relación a la creación y gestión del Antel Arena. La interpelación fue votada por los legisladores de la coalición de gobierno. Sin embargo, el inicio de la sesión se retrasó porque la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió no asistir.

En una carta a la vicepresidenta, Beatriz Argimón, los senadores del FA aclaran que su ausencia es en “señal de protesta institucional”, en tanto el tema central de la interpelación es “un asunto del pasado que fue discutido durante años, que dio lugar a interpelaciones, comparecencias a diversas comisiones, auditorías, pedidos de informes con respuestas a los mismos, entre otros del propio Tribunal de Cuentas en 2019”.

Para los senadores del FA, el Antel Arena “fue objeto de intenso debate público” y por eso también se le ofreció a la bancada del gobierno convocar a las autoridades a las comisiones del área que corresponde. A su entender, el tema “no merece el trato de autointerpelación”, y aclaran que las denuncias se encuentran “en la órbita del Poder Judicial, con lo cual cualquier debate como el que se propone puede parecer como una presión indebida”.

Leé más sobre esto: Dirección de Antel presentó denuncia penal por el Antel Arena

“Sólo un objetivo mediático de distracción política puede explicar a nuestro juicio un despropósito de esta naturaleza, un curso de acción de estas características no sólo desprestigia al Parlamento sino que afecta la imagen de una empresa pública ejemplar como es Antel”, aclaran los senadores, que enlistan los logros obtenidos en los últimos años por la empresa pública, como la creación de contenidos de interés ciudadano, la construcción del centro de convenciones, la producción de contenidos culturales, la fibra óptica, el data center, el cableado submarino y otras infraestructuras.

Los senadores del FA aseguran que defienden la “calidad democrática y republicana” y cuidan las “formas y los contenidos” que a su entender no se han cumplido al “afrontar una macroley de urgente consideración, una autointerpelación en la Cámara de Diputados y estamos asistiendo a una comisión investigadora en la cual el investigado reviste al mismo tiempo la calidad de acusador”, en referencia a la investigadora sobre la gestión en el Ministerio de Turismo. “Por este camino se degrada la calidad institucional democrática de la cual el Parlamento es fiel custodio”, finalizan.

La respuesta de Gandini

Las primeras palabras del miembro interpelante, el senador nacionalista Jorge Gandini, apuntaron al FA. “Quiero lamentar la decisión que acaba de tomar el FA; no coopera, no colabora, no ayuda a que funcione adecuadamente el sistema de poderes, el sistema democrático y la institucionalidad. Esperábamos otra actitud del FA”.

Para Gandini, este llamado a sala “cuestiona decisiones del gobierno anterior y del anterior a ese, no habrá en sala quien defienda a la entonces presidenta de Antel, Carolina Cosse no tendrá hoy quien la defienda. Esta es la conclusión inicial de la decisión política que acaba de tomar el FA, repleta de excusas insostenibles”.

El senador anunció que se le dará inicio a “una sesión que tendrá los mismos resultados que iba a tener: poner en consideración del cuerpo los hechos que han sucedido desde el 2013 a la fecha”.