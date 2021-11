“Cuando hablamos de sociedad, de avances, de mejoras, de cambios, hablamos de Antel, un Antel para todas y todos; hablamos del Antel Arena”. Eran las palabras que salían de un megáfono que recorría las inmediaciones del recinto multipropósito invitando al “Abrazo al Antel Arena”, una movida organizada por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y el PIT-CNT para este miércoles a las 18.00, pocas horas después de la interpelación realizada en el Senado.

Los senadores del Frente Amplio (FA), que resolvieron no concurrir a la sesión en señal de protesta contra la decisión del oficialismo de interpelar al ministro del actual gobierno Omar Paganini sobre una obra del gobierno anterior, estuvieron presentes en la actividad. El senador del Movimiento de Participación Popular Alejandro Sánchez defendió en diálogo con la diaria la decisión de la oposición de no concurrir a la interpelación. “No puedo ir a escuchar cómo hablan. Tenés tres horas del gobierno hablando y yo escuchando esa situación, y después puedo hablar sólo media hora en la discusión general. No podés hacer un evento en el que estás cuestionando la gestión del FA y hablás durante tres horas”, apuntó.

Lamentó que el oficialismo no discuta “con seriedad” estos temas, ya que, a su juicio, lo que la coalición debería haber hecho es citar a las autoridades a la Comisión de Industria y luego analizar otras acciones en el Parlamento. Sin embargo, “decidió ir de lleno a una interpelación, que es exótica, además. No pasa en ninguna parte del mundo que el gobierno se interpele a sí mismo; la verdad que estamos quedando bastante pegados a nivel internacional”, opinó.

Sánchez respondió al nacionalista Jorge Gandini, senador interpelante, que dijo que la oposición había huido del “debate cara a cara”, y manifestó que el accionar del legislador blanco “es lamentable”. “El problema es que si Gandini quiere interpelar a [Carolina] Cosse, en vez de ser senador tendría que haber sido edil de Montevideo”, cuestionó.

Asimismo, puso en cuestión las cifras manejadas por el oficialismo en torno a la construcción del Antel Arena y opinó que buscan “tergiversar” lo que sucedió. “El gobierno actual podrá no estar de acuerdo con que exista el Antel Arena, y eso naturalmente es discutible y lo puedo llegar a entender. Lo que no puede hacer es tergiversar porque no está de acuerdo con una obra”, manifestó. Según detalló el legislador, cuando se resolvió crear el Antel Arena se realizó un plan de negocios con tres escenarios: uno que costaba 56 millones de dólares, otro de 70 millones y el tercero de más de 80 millones de dólares. El gobierno actual, acotó Sánchez, usa cifras “equivocadas y manipuladas” porque compara el valor del dólar de 2013 con el de 2018, lo que es un “disparate, porque para hacer esa comparación es necesario corregir por inflación y eso no está, por eso le da un número tan alto. Por tanto, lo que están haciendo es generar una bomba de humo para seguir perjudicando a Antel”.

Gabriel Molina, presidente de Sutel, recordó que el 13 de diciembre de 1992 se le dijo no a la privatización de Antel “que impulsaba el padre del actual presidente [Luis Alberto Lacalle].” “Uno puede decir que este es un problema genético, ¿no?, porque ahora el hijo viene por revancha, viene por todo”, ironizó.

El dirigente sindical considera que es necesario aclarar “algunas cosas”. Precisó que, a diferencia de la auditoría que pidió el actual directorio, que determinó presuntas irregularidades en la construcción del Antel Arena, en la empresa estatal “todos los años hay una auditoría interna, que la hacen compañeros y compañeras que trabajan en la empresa y que no van a poner en juego sus títulos y su honorabilidad por hacerle los mandados a alguien. La auditoría interna no encontró absolutamente nada de lo que el gobierno está planteando y diciendo”, remarcó.

“¿Qué tenían que hacer para que los dichos se transformaran en realidad? Contratar a un amigo del gobierno como es Marcelo Caiafa y su empresa auditora para que los números les den, y fue lo que presentaron en la Jutep [Junta de Transparencia y Ética Pública]: una auditoría manejada y maquillada”.

“Insólita acción parlamentaria”

Con el senador Óscar Andrade como voz cantante, los 13 senadores del Frente Amplio (FA) dieron una conferencia de prensa el martes de mañana para explicar la decisión de no participar en la interpelación que lleva adelante el oficialismo por el Antel Arena. “A los senadores del FA, después de una larga deliberación, nos pareció que era consecuente con nuestra interpretación de esta insólita acción parlamentaria, que si la instancia tiene que ver con motivos ajenos a la defensa del interés general, porque el tema está en manos de la Justicia, participar era legitimar el mecanismo”, dijo Andrade.

Sostuvo que “el oficialismo se interpela sin ningún fundamento que tenga que ver con enriquecer la actividad parlamentaria, existen mecanismos para el intercambio de información sin usar este instrumento”. Añadió que han ocurrido “instancias que degradan el normal funcionamiento del Parlamento; esta es una perla más a ese collar”. En ese sentido, mencionó la participación del exministro Germán Cardoso como “acusado y acusador” en la comisión investigadora sobre los gastos del Ministerio de Turismo.

Consultado por los dichos de Gandini, que sostuvo que al retirarse el FA nadie defenderá en sala a la intendenta Carolina Cosse –expresidenta de Antel que impulsó la obra–, Andrade respondió: “Si la actividad tiene sólo un interés, atacar a Cosse, degrada la actividad parlamentaria”.

También habló el senador Mario Bergara, quien repasó que los argumentos de Gandini para promover la autointerpelación –que el asunto tome estado parlamentario y obtener información de los costos de la obra– al FA le resultan “insólitos”. “En su momento [la construcción del Antel Arena] tuvo estado parlamentario. Hay pedidos de informe de abril de 2018, una convocatoria a Cosse a la Comisión de Industria de Diputados, en noviembre de 2018 hay una interpelación a Cosse en el Senado. Vaya si tuvo estado parlamentario cuando correspondía. Esto de convocar a ministros de hoy para que expliquen acciones del pasado no lo entendemos. Los legisladores tenemos múltiples mecanismos para obtener información”.

En esa línea, Bergara agregó: “Por algo la interpelación se llama así, porque alguien interpela por algo; acá el interpelado no lo es, no es este el mecanismo idóneo para obtener información. Esta utilización desvirtúa el instrumento”.

También señaló que las actuales autoridades de Antel hicieron una denuncia penal y “tienen que actuar y dar su veredicto la Fiscalía y el Poder Judicial”. Se preguntó si hacer en ese marco una interpelación no es “una presión indebida al proceso judicial”, y pidió “dejar trabajar con tranquilidad a la Justicia”.