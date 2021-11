No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“No es un turismo de vacunas, es un turismo con vacunas”, expresó el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, este viernes en una conferencia de prensa en la que junto con el ministro de Turismo, Tabaré Viera, anunció la vacunación contra la covid-19 a turistas que lleguen a Uruguay a partir del miércoles 1º de diciembre. Para eso se reservaron 200.000 dosis de la vacuna de Pfizer.

Para recibir la vacuna, que es gratuita, los turistas tendrán que agendarse en la web Uruguay se Vacuna después de haber ingresado al país. Delgado expresó que se trata de la tercera dosis para mayores de 18 años –para ingresar al país es requisito contar con las dos dosis y los 15 días posteriores en los que se adquiere la inmunización– y de la primera dosis para adolescentes de entre 12 y 18 años que provengan de países en los que no estén recomendadas o disponibles las vacunas contra la covid-19. “Tiene que estar ingresado en el país [para agendarse], no lo puede hacer desde el país de origen”, remarcó Delgado, quien agregó que “se le va a ir asignando, como a cualquier uruguayo, día, lugar, fecha, hora y opciones de vacunatorio”.

En estos días, Presidencia de la República trabajó con el Ministerio de Salud Pública y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y el Conocimiento en la elaboración de un cronograma de vacunación. Dijo que se crearán vacunatorios especiales en puntos de ingreso al país y mencionó pasos de frontera con Brasil (en Rocha, Cerro Largo y Rivera), en el litoral (los puentes internacionales, dijo) y en las vías fluviales (como Colonia y Montevideo). Además, comentó que habrá puestos en “los principales centros turísticos a los que vienen a veranear: Canelones, Maldonado y Rocha”.

Aclaró que los puestos en los puentes internacionales del litoral, por ejemplo, serán para que quienes se alojen en las termas, si fuera el caso, puedan vacunarse en esa región, sin necesidad de trasladarse a Montevideo.

Viera valoró que esta decisión “es una muy buena noticia, que potencia la oferta que hace Uruguay en el contexto de la competencia regional”. “Le agrega fortaleza a la oferta turística uruguaya, con su calidad de infraestructura, con su diversidad de ofertas, con el aspecto de la seguridad sanitaria”, añadió, y señaló que “más allá de ser un turismo con vacunas, es un servicio más a quienes nos visitan, pero además amplía la seguridad de los propios uruguayos”.

Delgado aclaró que se llega a esta resolución por tener “un stock o un nivel de vacunas adecuado”, que garantiza la inmunización a todo residente del país que lo desee. Añadió que Uruguay tiene un contrato firmado con Pfizer que asegura para 2022 “el refuerzo anual para todos los uruguayos” y que en estos días volvieron a conversar con los representantes de Pfizer.

Al ser consultado sobre qué ocurriría si la demanda fuera superior a las 200.000 dosis, Delgado respondió que son “imponderables sobre la demanda”, pero que “se resolvió dar una cantidad de dosis”. Aclaró que no se piensa vacunar a menores de 12 que sean extranjeros.

En cuanto a la necesidad de que los turistas se hagan el segundo test de SARS-CoV-2 al séptimo día de haber ingresado, Delgado respondió que “seguramente en los próximos días haya novedades”, que su control hoy “es aleatorio” y que “se está evaluando su exigencia”.

Vacunación para menores de 12

Delgado anunció que a partir de la segunda quincena de enero se tendrá el suministro de vacunas para niños de entre cinco y 11 años, que también son de Pfizer pero que tienen una formulación diferente a las que se administran a mayores de 12. Recordó que, tal como lo sugirió la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV), se comenzará por los niños y niñas que tengan factores de riesgo. Además, el secretario de Presidencia dijo que “el objetivo del gobierno es llegar al inicio del año lectivo con niños, que sea decisión de su familia vacunarlos, vacunados e inmunizados con las dos dosis”, distanciadas 21 días una de otra, y agregó que el sistema sanitario será “más robusto” cuantos más niños lleguen a estar vacunados antes del 7 de marzo, fecha del inicio del próximo año lectivo.

Al igual que en el caso de adolescentes y adultos, la vacunación a niños no será obligatoria, recordó Delgado, y agregó que se necesitará del consentimiento de los padres. Remarcó, también, que la CNAV definió que la no vacunación no debe ser motivo de discriminación.

Consultado sobre la vacunación en relación con la nueva variante sudafricana de coronavirus, Delgado dijo que se mantiene el plan que se había definido y que Uruguay está atento a lo que pueda ocurrir. Como ventajas, señaló que el país tiene “un nivel de vacunación importante”, que alcanza a 93% de la población mayor de 12 años, y que el Ministerio de Salud Pública trabaja en la secuenciación genómica de las infecciones respiratorias agudas para conocer qué virus circulan en el país.